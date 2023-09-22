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Giriş Tarihi: 22.9.2023 10:45

Altay Bayındır göreve! Onana, Manchester United'a 44 yıl sonra bir ilki yaşattı

Altay Bayındır göreve! Onana, Manchester United’a 44 yıl sonra bir ilki yaşattı

Manchester United, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans sergileyerek 44 yıl sonra üst üste 3 maçta kalesinde 3 gol gördü. Böyle bir seriyi son olarak Aralık 1978'de yaşayan İngiliz devinde taraftarlar kaleyi Altay Bayındır'ın devralmasını istiyor.

İngiltere Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan Manchester United'da kötü tablo rakamlara da yansıdı.

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Bayern Münih'e karşı 4-3 kaybeden, Premier Lig'de ise son iki maçında Brighton ve Arsenal'e 3-1'lik skorlarla mağlup olan Erik ten Hag'ın ekibi, tam 44 yıl sonra üst üste 3 maçta kalesinde 3+ gol gol gördü.

Bu sezona istediği gibi başlayamayan Manchester United, tam 44 yıl aradan sonra üst üste 3 maçta kalesinde 3 gol gördü. İngiliz devinin bu senaryoyu yaşamasında ise kaleci Onana başrol oynuyor. İngiliz ekibi böyle bir seriyi son olarak Aralık 1978'de yaşamıştı.

Manchester United, Premier Lig'deki bir sonraki maçında 23 Eylül'de Burnley karşısında çıkacak. İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında ise sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak.

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Altay Bayındır göreve! Onana, Manchester United'a 44 yıl sonra bir ilki yaşattı
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