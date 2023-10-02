Trabzonspor’un dev golcüsü Onuachu, kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı

Trabzonspor'un, transferin son günlerinde İngiltere'nin Southampton takımında 1 yıllığına kiraladığı Paul Onuachu, yeni takımıyla kulüp kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, Karadeniz ekibinde forma giydiği ilk 3 maçta 3 kez fileleri havalandırma başarısı göstererek, golcü kimliğini ortaya koydu. Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş, Hatayspor ve Pendikspor kalelerini boş geçmedi.Trabzonspor, Sörloth ve Cornelius'un ardından aradığı golcüyü buldu. Golcü transferinde nokta atışı yapan Karadeniz ekibi, 2.01'lik dev forvet Onuachu'yla adeta rakiplerine korku salıyor. Daha önce bordo-mavili takım, 1.95'lik Sörloth ve 1.93'lük Cornelius ile de gol yollarında sıkıntı yaşamamıştı.