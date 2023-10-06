Son dakika Trabzonspor haberi: Nenad Bjelica Adana maçı sornası konuştu! "En azından bir puanı hak ettik"

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası bordo mavillilerin teknik direktörü Nenad Bjelica, açıklamalarda bulundu.



İŞTE BJELICA'NIN AÇIKLAMALARI:

Galibiyetten ötürü rakibi tebrik ederim. Bugün iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Mücadelenin hep içerisinde olduk. Gol fırsatlarımız oldu. Takım son ana kadar iyi mücadele verdi. Adana Demirspor, burada gayet iyi bir oyun ortaya koyan bir takım. Biz bugün en azından bir puanı hak ettik. İyi bir savaş ortaya koyduğumuzu düşünüyorum.