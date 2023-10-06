Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberi: Nenad Bjelica Adana maçı sornası konuştu! "En azından bir puanı hak ettik"
Giriş Tarihi: 6.10.2023 22:50

Son dakika Trabzonspor haberi: Nenad Bjelica Adana maçı sornası konuştu! "En azından bir puanı hak ettik"

Son dakika Trabzonspor haberi: Nenad Bjelica Adana maçı sornası konuştu! En azından bir puanı hak ettik

Son dakika Trabzonspor haberi: Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası bordo mavillilerin teknik direktörü Nenad Bjelica, açıklamalarda bulundu. Bjelica, "Biz bugün en azından bir puanı hak ettik." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası bordo mavillilerin teknik direktörü Nenad Bjelica, açıklamalarda bulundu.

İŞTE BJELICA'NIN AÇIKLAMALARI:

Galibiyetten ötürü rakibi tebrik ederim. Bugün iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Mücadelenin hep içerisinde olduk. Gol fırsatlarımız oldu. Takım son ana kadar iyi mücadele verdi. Adana Demirspor, burada gayet iyi bir oyun ortaya koyan bir takım. Biz bugün en azından bir puanı hak ettik. İyi bir savaş ortaya koyduğumuzu düşünüyorum.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı: 30 terör hedefi imha edildi
HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Türkiye'yi karaladı! PKK'ya destek çıktı
Kavga sırasında kalp krizi geçirmişti! Güvenlik görevlisinden acı haber geldi…
Mezarlıkta panik anları! Oğlunun kabrinin son halini görünce yığıldı kaldı!
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde suikast sorumlusu etkisiz hale getirildi
Bakan Özhaseki duyurdu: "Yerinde Dönüşüm"de flaş gelişme! Kredi ve hibe miktarı artırıldı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kahramanlar Operasyonu’nda Yunan izi! Lavrion Kampı’nda eğitim almışlar!
SON DAKİKA | HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma
6-7 milyarlık halka arzlar geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberi: Nenad Bjelica Adana maçı sornası konuştu! "En azından bir puanı hak ettik"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA