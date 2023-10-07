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Giriş Tarihi: 7.10.2023

Bol sürprizli kadro!

Bol sürprizli kadro!
A Milli Takımımız'da Vincenzo Montella döneminin ilk aday kadrosu açıklandı. 12 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te Hırvatistan deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, 15 Ekim Pazar günü de Letonya'yı saat 21.45'te Konya'da ağırlayacak. A Milli Takım aday kadrosuna yeni isimler de dahil edildi. Juventus forması giyen 18 yaşındaki forvet Kenan Yıldız'ın, A Milli Takım'a yükselmesi dikkat çekerken kaleci Ertaç Özbir de ilk kez kadroya alındı. F.Bahçe'de forma şansı bulamayan Samet Akaydın tercihi de şaşırttı.
İşte Türkiye'nin kadrosu:
Kaleci: Altay Bayındır (M.United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (A.Demir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).
Defans: Ferdi Kadıoğlu (F.Bahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (G.Saray), Cenk Özkaçar (Valencia), Kaan Ayhan (G.Saray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (F.Bahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers).
Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Adana Demir), Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (F.Bahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Dortmund).
Forvet: Barış Alper Yılmaz (G.Saray), Yunus Mallı (Leicester City), Yusuf Sarı (A.Demir), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (F.Bahçe), Kerem Aktürkoğlu (G.Saray).

MONTELLA'NIN YARDIMCISI SELÇUK ŞAHİN&RUSSO
A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın ekibi belli oldu. Yardımcı antrenör olarak Daniele Russo ile Selçuk Şahin'in görev alacağı teknik kadro şu isimlerden oluşuyor: Analiz antrenörü: Massimo Crivellaro-Okan Aydıner Atletik performans antrenörü: Pierpaolo Polino-Vural Durmuş. Kaleci antrenörü: Ozan Özerkan-Emrah Karakovan

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Bol sürprizli kadro!
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