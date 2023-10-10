Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eden Hazard 32 yaşında futbolu bıraktı
Giriş Tarihi: 10.10.2023 14:19

Eden Hazard 32 yaşında futbolu bıraktı

AA
Eden Hazard 32 yaşında futbolu bıraktı

Lille, Chelsea ve Real Madrid gibi takımların formalarını giyen Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard, 32 yaşında emekliye ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından emeklilik kararını duyuran 32 yaşındaki futbolcu, "Kendinizi dinlemelisiniz ve doğru zamanda bırakmalısınız. 16 yıl oynadıktan ve 700'ün üzerinde maça çıktıktan sonra, profesyonel futbol kariyerimi noktalama kararı aldım. Rüyalarımı geçekleştirme şansım oldu. Oynadım ve dünyanın birçok noktasında sahaya çıkarak eğlendim. Kariyerim boyunca, birçok harika teknik direktör, antrenör ve oyuncuyla karşılaşma fırsatım oldu. Bu harika yolculuğumda bana eşlik edenlere çok teşekkürler. Hepinizi özleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Futbol kariyerinde Lille, Chelsea ve Real Madrid formalarını giyen Hazard, son yıllarda üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmış ve bu sezon için bir takımla anlaşamamıştı. Kaptanlığını da üstlendiği Belçika Milli Takımı'nda 126 maçta 33 gole imza atan Hazard, kendi neslinin en teknik orta saha oyuncuları arasında gösteriliyordu.

İngiltere'de 2015'te yılın futbolcusu seçilen Eden Hazard, Real Madrid formasıyla 2021-22 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı. Hazard, profesyonel kulüp kariyeri boyunca çıktığı 623 karşılaşmada 167 gol ve 157 asistlik performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İSRAİL HAMAS SAVAŞI SON DAKİKA HABERLERİ || Ortadoğu kan gölü! İsrail Gazze’de son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail Filistin savaşı son durum
Yunan eski Bakan'dan çarpıcı sözler: Suçlu yıllarca Filistin'deki ölümlere sessiz kalan Batı dünyası
İmamoğlu’ndan Çelik’e destek verene İBB’de koltuk: O isimlerin hepsi deşifre oldu
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli: Filistin felaketin pençesinde, ateşkes derhal tesis edilmeli
Saçmalama Hüsnü Bey
İzmir Şehir hastanesi için geri sayım! Hasta kabulüne başlıyor
40 milyar dolarlık potansiyel
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ateşkes çağrısı yaptığı paylaşımını kaldırdı
‘Türkiye’de her şey olursunuz ama rezil olmazsınız’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Eden Hazard 32 yaşında futbolu bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA