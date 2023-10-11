Tarihi sevinç

10.30'daki sunum UEFA yönetiminde büyük heyecan yarattı. Saat 13.00'te ise EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığında düzenleneceği duyuruldu Bu dev organizasyonda karşılaşmalar, iki ülke arasında eşit olarak paylaşılacak. 2026 yılına kadar beşer şehir ve stat belirlenip, isimler UEFA'ya bildirilecek Açılış ya da final müsabakasından biri Türkiye'de oynanacak. Bu karar için bir stadımız UEFA normlarına göre 80 bin kişilik kapasiteye çıkartılacak
Türkiye, tarihi bir başarıya imza atarak yıllardır hasretle beklediği Avrupa Şampiyonası'nı düzenleme hakkını dün elde etti… 17 Mart 2022'de TFF'nin yaptığı başvuru ile başlayan süreçte 12 Nisan 2023'te dosyalar UEFA'ya teslim edildi. İtalya'nın "Ortaklaşa yapalım" teklifi sonrasında 28 Temmuz 2023'te ortak adaylık kararı alınırken, dün tarihi bir gün yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu ile İtalya Futbol Federasyonu'nun ortak başvurusu tek aday olarak kalırken, UEFA'nın merkezi Nyon'da yapılan sunumun ardından EURO 2032'nin, Türkiye-İtalya ortaklığında düzenleneceği resmen açıklandı. İki ülkearasında turnuvanın maçları eşit olarakdağıtılacak, açılış ve final müsabakalarıda daha sonra yapılacak görüşmelerdekararlaştırılacak. 2026'ya kadar ev sahibi ülkeler aday şehirlerini kararlaştırdıktan sonra ulaşım ve lojistik gibi konular da değerlendirilerek son kararlar verilecek.
2 MİLYON TURİST1 MİLYAR DOLAR KATKI
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, turnuvanın Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacağını açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhuriyet tarihinin en büyük organizasyonlarından birini düzenleyeceklerini söyledi. Tarihin en iyi Avrupa Futbol Şampiyonası'nı gerçekleştirmek adına İtalya ile ortaklık kurduklarını belirten Büyükekşi, bu şampiyonanın Türkiye ekonomisine de en az 1 milyar dolarlık katkı sağlayacağını,2 milyon kişinin turnuva içingeleceğini ve 6 milyar insanın da TVbaşında turnuvayı takip edeceğini söyledi. "2032'ye kadar tutku ile çalışacağız" diyen Büyükekşi, şöyle devam etti: "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonumuzun 100. yılını Avrupa Futbol Şampiyonası ile taçlandırdık. Türkiye yapılan modernstatları, güçlü altyapısı, ulaşım ağı,konaklama çeşitliliği ile her anlamdaAvrupa Futbol Şampiyonası'nıdüzenlemeye hazır durumda."
GELDIM, GÖRDÜM, YENDIM İki ülkenin ortak tanıtım filmi büyük ilgi gördü. Videoda "Play as one (Bir gibioyna)" mottosu kullanıldı. Türkiye ve İtalya bayrağını taşıyan iki kişinin, herkesin sıkıldığı ortamda yolda buluşarak ellerini birleştirmesi ile başlayan videoda iki ülkenin gastronomi, moda, kültürel değerleri göz önüne serildi. TFF de sosyal medyada Latince "Veni, Vidi, Vici" (Geldim, gördüm, yendim) sloganı ile videoyu paylaştı.
'FUTBOL BİZİM İÇİN HAYAT'
İKI ülkenin futbol elçileri Volkan Demirel ile Gianluigi Buffon, resmi duyurunun ardından birlikte röportaj verdi. Hatayspor Teknik Direktörü Demirel, "İki kaleciyiz ve birbirimizi iyianlıyoruz. Bizim için futbolhayat, ülkem adına çok mutluve gururluyum" dedi. İtalya Milli Takımı'nda görev alan Buffon ise "Tarihi veönemli bir gün. Türkiyeile bu güzel iş birliğinipaylaşmak başka bir heyecan" yorumunu yaptı.
3 YILLIK PLAN HAZIRLANACAK EURO 2032'YE kadar Türkiye'nin önünde uzun bir zaman bulunuyor. Altyapı ve yeni statlar konusunda yapılan yatırımlar sonrasında turnuvaya İtalya'ya göre daha hazır durumdayız. 10 statlık listeyiUEFA'ya veren TFF, 2026'ya kadar, şehirsayısını beşe düşürecek ve lojistik-ulaşım-konaklama konularındayapacağı çalışmalarla birlikteortağı İtalya'yı da yanına alarakUEFA'ya rapor verecek. Tüm grup maçları, çeyrek ve yarı final maçları eşit dağıtılacak. Turnuvanın açılış ve final karşılaşması için ise UEFA'nın isteklerine göre statlarda bazı düzenlemeler yapılacak. UEFA,ilk ve son maç için en az 80 bin kişikapasiteli bir stat isterken bunayönelik düzenlemede gerçekleştirilecek.
'OYLAMA OLMADI HERKES KABUL ETTİ' UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, dosyanın tüm beklentileri karşıladığını söyledi. "Tarihi bir gün, çok mutluyum" diyerek duygularını aktaran Yardımcı, şu ifadeleri kullandı: "Oylama olmadan yönetim kurulukararı ile kabul edildi. Hazırlık süreciiçin 3 seneye ihtiyacımız var. Her şeyyolunda, ülkemiz altyapısı, birikimi,stadyumları ve organizasyonyeteneği ile çok güzelev sahipliği yapacak."
ÇİZME'DE ORTAKLIK COŞKUSU KARAR sonrasında İtalyan basını, ülkeleri için değişimin başlayacağını söyledi. 2032'ye kadar statlarve tesislerin yenileneceğine vurgu yapan gazetelerdeöne çıkan başlıklar ise şöyle: CORRIERE DELLO SPORT: "EURO 2032'de Türkiye ile beraberiz." TUTTOSPORT: "Türkiye ve İtalya'ya tebrikler. EURO 2032'yi düzenleyeceğiz." LA GAZZETTA DELLO SPORT: "İtalya futbolu için büyük gün."
İTALYA'DAN AKDENIZ MESAJI
İTALYA Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina iki ülkenin ortaklık kararının kendiliğinden oluştuğunu söyledi. İki dost Akdenizülkesinin turnuvayı düzenlemesinin öneminevurgu yapan Gravina, tüm Avrupa adına iyi birturnuva planlayacaklarını söylerken heyecanlahazırlıklara başlayacaklarını da sözlerine ekledi
'TÜM DÜNYA GÜZEL FUTBOL İZLEYECEK'
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, modern tesislerde tüm dünyaya tarihi bir turnuva izleteceklerini söyledi. Tüm branşlarda her turnuvayı düzenleyecek durumda olduklarını belirten Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu süreç takip edildi. Türkiye'ye hayırlı olsun. Biz de bakanlık olarak TFF'nin hep arkasında olduk. 2032'de tüm dünyaya güzel futbol izletipmodern tesislerde turnuvayı gerçekleştireceğiz.Tüm dünya bizi izleyecek. İki futbol ülkesine organizasyonu vererek UEFA da bize güvendiğini gösterdi. Bizim stat kapasitemiz her yönüyle hazır" ifadelerini kullandı.
SABAH SPOR YAZARLARI EURO 2032 KARARINI YORUMLADI
MURAT ÖZBOSTAN
Futbolu baştan aşağıya yenilemek için son fırsat! Yıllardır Türkiye böyle büyük organizasyonları hak ettiği halde lobilerin kurbanı oldu. Bugün ülkemiz birçok başarılı organizasyona imza atıyor. Takdir topluyor.. Medeniyet denilen Avrupa'dakistatların döküntü veyıkılmış halleri ortada.. Ya dafarelerin bastığı Paris sokakları… Biliyorsunuz 2024'te olimpiyatlar Paris'te. Neyse biz kendimize bakalım.. Dün itibarıyla kalın bir defterin ilk sayfasını açtık. Hazırlık için kolları sıvayıp ülke futbolunu sıfırdan dizayn etmek için 2032 artık ciddi bir motivasyon unsuru.. Burada tüm kulüplere özellikle de büyük takımlara görev düşecek. Kulüpler Birliği bu yapının içinde direkt olmalı. TFF yönetimi, Kulüpler Birliği ile acil bir toplantı yapmalı. EURO 2032 için bir çalışma grubu kurulup, oluşturulmalı. Kurulun başına bir CEO atanmalı.. Bu komite, 2032 için her şeyi planlı bir şekilde yurt içi ve dışı olarak tüm çalışmaları yapmaya başlamalı. Aldık ve sonunda başardık ama süreci yönetmek lazım. Unutmayın kizaman akıp geçer.. Habugün ha yarın diyerekatlayacak artık birgünümüz yok.
LEVENT TÜZEMEN
Tesis zengini Türkiye statlarıyla çağ atladı UEFA nihayet doğru bir karar vererek Türkiye'nin İtalya ile birlikte Avrupa Şampiyonası düzenlemesini sağladı. Türkiye, böyle büyük bir organizasyonu uzun süredir hak etmişti. Sporunher dalında ülkemizdedüzenlenen şampiyonalargöz kamaştırmış, büyükbeğeni kazanmış, sporcularve ülkeler tarafından daalkışlanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye tesis zengini olurken kaliteli statlar konusunda adeta çağ atladı. Hatta birçok Avrupa ülkesinin de kat kat önüne bile geçti. Ülke olarak bu organizasyonu alnımızın akıyla düzenleyeceğiz. Çeşitlişehirlerde oynanacak maçlaragelecek ülkelerin taraftarlarıkonaklama konusundasorun yaşamayacağı gibiyeme-içme açısından tatlarınadoyamayacağı Türkyemekleri ve lezzetleriylekarşılaşacaktır. Ayrıca Türkiye'nin belirleyeceği şehirlere hava yolu, kara yolu ve hızlı trenlerle taraftarlar çok kolay ulaşım sağlayıp bu alanda sıkıntı yaşamayacaktır.
GÜRCAN BİLGİÇ
Şimdiden 2032 takımının planlaması yapılmalıdır Yıllar sonra hak ettiğimiz bir organizasyon ülkemize geldi. Yenilenenstatlarımızla, futbola olanaşkımızla dolu dolu bir şampiyonayaşayacağız, bundan hiçkuşkum yok. Bu tip organizasyonları öncelikle ülkeye getireceği gelir ile değerlendirirler. Doğru ama çok eksik bir yaklaşım. 30 ülkenin insanıyla, kültürüyle, yemekleriyle, karakteriyle yaşayacağımız 1 aylık bir süre olacak. Sadece futbol seyretmeyeceğiz, aynı zamanda o insanlarla oturup çay içeceğiz. Ciddi bir medeniyethamlesidir bu tür organizasyonlar. Sokaktaki insanından klavyesinin başındaki medya mensubuna kadar herkes gelişir. Futbol Federasyonu, ortaklığa İtalya'yı da katarak aslında bir Akdeniz operasyonu da yaptı. Birbirine çok benzeyen iki halk, benzer yemekler, benzer ahlâk anlayışıyla bir kültür ihracı şansı da var elimizde. Ama şimdiden 9 yıl sonra oynayacak takımın, oyuncu grubunun da planlamasını yapmak zorundayız. Ev sahibiülke gruptan çıkmalı.Hepimize düşen görevlervar. Bu iş "Şu kadarturist geldi, bu kadar malsattık, şu kadar parakazandık" bakışıylayapılmaz.