Tarihi sevinç

ürkiye, tarihi bir başarıya imza atarak yıllardır hasretle beklediği Avrupa Şampiyonası'nı düzenleme hakkını dün elde etti… 17 Mart 2022'de TFF'nin yaptığı başvuru ile başlayan süreçte 12 Nisan 2023'te dosyalar UEFA'ya teslim edildi. İtalya'nınteklifi sonrasında 28 Temmuz 2023'te ortak adaylık kararı alınırken, dün tarihi bir gün yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu ile İtalya Futbol Federasyonu'nun ortak başvurusu tek aday olarak kalırken, UEFA'nın merkezi Nyon'da yapılan sunumun ardından EURO 2032'nin, Türkiye-İtalya ortaklığında düzenleneceği resmen açıklandı.2026'ya kadar ev sahibi ülkeler aday şehirlerini kararlaştırdıktan sonra ulaşım ve lojistik gibi konular da değerlendirilerek son kararlar verilecek.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, turnuvanın Türk ekonomisineaçıkladıürkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhuriyet tarihinin en büyük organizasyonlarından birini düzenleyeceklerini söyledi. Tarihin en iyi Avrupa Futbol Şampiyonası'nı gerçekleştirmek adına İtalya ile ortaklık kurduklarını belirten Büyükekşi, bu şampiyonanın Türkiye ekonomisine de en az"2032'ye kadar tutku ile çalışacağız" diyen Büyükekşi, şöyle devam etti: "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonumuzun 100. yılını Avrupa Futbol Şampiyonası ile taçlandırdık.ki ülkenin ortak tanıtım filmi büyük ilgi gördü. Videodamottosu kullanıldı. Türkiye ve İtalya bayrağını taşıyan iki kişinin, herkesin sıkıldığı ortamda yolda buluşarak ellerini birleştirmesi ile başlayan videoda iki ülkeningöz önüne serildi. TFF de sosyal medyada Latince "Veni, Vidi, Vici" (Geldim, gördüm, yendim) sloganı ile videoyu paylaştı.İKI ülkenin futbol elçileri Volkan Demirel ile Gianluigi Buffon, resmi duyurunun ardından birlikte röportaj verdi. Hatayspor Teknik Direktörü Demirel,dedi. İtalya Milli Takımı'nda görev alan Buffon iseyorumunu yaptı.kadar Türkiye'nin önünde uzun bir zaman bulunuyor. Altyapı ve yeni statlar konusunda yapılan yatırımlar sonrasında turnuvaya İtalya'ya göre daha hazır durumdayız.Tüm grup maçları, çeyrek ve yarı final maçları eşit dağıtılacak. Turnuvanın açılış ve final karşılaşması için ise UEFA'nın isteklerine göre statlarda bazı düzenlemeler yapılacak.Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, dosyanın tüm beklentileri karşıladığını söyledi. "Tarihi bir gün, çok mutluyum" diyerek duygularını aktaran Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:sonrasında İtalyan basını, ülkeleri için değişimin başlayacağını söyledi."EURO 2032'de Türkiye ile beraberiz.""Türkiye ve İtalya'ya tebrikler. EURO 2032'yi düzenleyeceğiz.""İtalya futbolu için büyük gün."Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina iki ülkenin ortaklık kararının kendiliğinden oluştuğunu söyledi.GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, modern tesislerde tüm dünyaya tarihi bir turnuva izleteceklerini söyledi. Tüm branşlarda her turnuvayı düzenleyecek durumda olduklarını belirten Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu süreç takip edildi. Türkiye'ye hayırlı olsun. Biz de bakanlık olarak TFF'nin hep arkasında olduk.İki futbol ülkesine organizasyonu vererek UEFA da bize güvendiğini gösterdi. Bizim stat kapasitemiz her yönüyle hazır" ifadelerini kullandı.Futbolu baştan aşağıya yenilemek için son fırsat!Türkiye böyle büyük organizasyonları hak ettiği halde lobilerin kurbanı oldu. Bugün ülkemiz birçok başarılı organizasyona imza atıyor. Takdir topluyor..Biliyorsunuz 2024'te olimpiyatlar Paris'te. Neyse biz kendimize bakalım.. Dün itibarıyla kalın bir defterin ilk sayfasını açtık. Hazırlık için kolları sıvayıp ülke futbolunu sıfırdan dizayn etmek için 2032 artık ciddi bir motivasyon unsuru.. Burada tüm kulüplere özellikle de büyük takımlara görev düşecek. Kulüpler Birliği bu yapının içinde direkt olmalı. TFF yönetimi, Kulüpler Birliği ile acil bir toplantı yapmalı. EURO 2032 için bir çalışma grubu kurulup, oluşturulmalı. Kurulun başına bir CEO atanmalı.. Bu komite, 2032 için her şeyi planlı bir şekilde yurt içi ve dışı olarak tüm çalışmaları yapmaya başlamalı. Aldık ve sonunda başardık ama süreci yönetmek lazım.Tesis zengini Türkiye statlarıyla çağ atladınihayet doğru bir karar vererek Türkiye'nin İtalya ile birlikte Avrupa Şampiyonası düzenlemesini sağladı. Türkiye, böyle büyük bir organizasyonu uzun süredir hak etmişti.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye tesis zengini olurken kaliteli statlar konusunda adeta çağ atladı. Hatta birçok Avrupa ülkesinin de kat kat önüne bile geçti. Ülke olarak bu organizasyonu alnımızın akıyla düzenleyeceğiz.Ayrıca Türkiye'nin belirleyeceği şehirlere hava yolu, kara yolu ve hızlı trenlerle taraftarlar çok kolay ulaşım sağlayıp bu alanda sıkıntı yaşamayacaktır.Şimdiden 2032 takımının planlaması yapılmalıdırsonra hak ettiğimiz bir organizasyon ülkemize geldi.Bu tip organizasyonları öncelikle ülkeye getireceği gelir ile değerlendirirler. Doğru ama çok eksik bir yaklaşım. 30 ülkenin insanıyla, kültürüyle, yemekleriyle, karakteriyle yaşayacağımız 1 aylık bir süre olacak. Sadece futbol seyretmeyeceğiz, aynı zamanda o insanlarla oturup çay içeceğiz.Sokaktaki insanından klavyesinin başındaki medya mensubuna kadar herkes gelişir. Futbol Federasyonu, ortaklığa İtalya'yı da katarak aslında bir Akdeniz operasyonu da yaptı. Birbirine çok benzeyen iki halk, benzer yemekler, benzer ahlâk anlayışıyla bir kültür ihracı şansı da var elimizde. Ama şimdiden 9 yıl sonra oynayacak takımın, oyuncu grubunun da planlamasını yapmak zorundayız.