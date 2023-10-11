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Giriş Tarihi: 11.10.2023 16:52

Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 3 - Mardin 1969 Spor: 2

Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 3 - Mardin 1969 Spor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında Etimesgut Belediyespor, sahasında Mardin 1969 Spor’u 3-2 mağlup ederek kupada üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında Etimesgut Belediyespor, sahasında Mardin 1969 Spor'u 3-2 mağlup ederek kupada üst tura yükseldi.

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Birtan Yavuz, Denizcan Şahin

Etimesgut Belediyespor: Tuğran Burak Tuğ, Miraç Acer, İsmail Güner, Talha Özler, Rüstem Yiğit Yıkılmaz, İsmail Onur Kalkan (Fatih Aktay dk. 78), Reşo Akın (Kürşat Yavaş dk. 45), Mertan Caner Öztürk, Seçkin Getbay, Mehmet Sıddık İstemi, Yakup Alkan (Farih Arhan dk. 90+2)

Yedekler: Abdulaziz Demircan, Batuhan Günaldı, Mehmet Han Küçük, Kaan Aygün, Kubilay Kıymaz

Teknik Direktör: Alper Gülter

Mardin 1969 Spor: Kablan Kaya Tekin, Bekir Yücedağ (Berkay Sizer dk. 53), Gencay Erten (Serhat Değer dk. 61), Mesih Kayabaş (Serdar Yiğit dk. 78), Yasin Reis, Muhammet Beşir, Habip Akman (Serdar Yiğit dk. 78), Arif Çılak, Deniz Özyeşiller, Anıl Çıracı, Ahmet Can Özdemir

Yedekler: Emir Kireççi, Zeki Pirhan Çırık, Serkan Köse, Ali Eren Karadağ

Teknik Direktör: Cevdet Uzunköprü

Goller: Muhammet Beşir (dk. 34), Yasin Reis (dk. 42) (Mardin 1969 Spor), Yakup Alkan (dk. 45+2, 48 ve 90) (Etimesgut Belediyespor)

Sarı kartlar: Rüstem Yiğit Yıkılmaz, Küşrat Yavaş (Etimesgut Belediyespor), Gencay Erten, Muhammet Beşir, Berkay Sizer (Mardin 1969 Spor)

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Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 3 - Mardin 1969 Spor: 2
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