A Millî Takım’da Kadir Kardaş’a veda

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 10 yıldır sürdürdüğü Genel Sekreterlik görevinden bugün ayrılacak ve Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman unvanıyla çalışmaya devam edecek olan Kadir Kardaş için A Millî Takım'ın Konya'da kamp yaptığı otelde veda etkinliği düzenlendi. Montella'nın da katıldığı veda törenindeKadir Kardaş'a, Hakan'ın Hırvatistan maçında giydiği ve oyuncuların imzaladığı forma hediye edildi.