Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Millî Takım’da Kadir Kardaş’a veda
Giriş Tarihi: 15.10.2023

A Millî Takım’da Kadir Kardaş’a veda

A Millî Takım’da Kadir Kardaş’a veda
Türkiye Futbol Federasyonu'nda 10 yıldır sürdürdüğü Genel Sekreterlik görevinden bugün ayrılacak ve Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman unvanıyla çalışmaya devam edecek olan Kadir Kardaş için A Millî Takım'ın Konya'da kamp yaptığı otelde veda etkinliği düzenlendi. Montella'nın da katıldığı veda töreninde Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve kaptan Hakan Çalhanoğlu, Kardaş'a görev süresi boyunca verdiği destekten ve göstermiş olduğu yakınlıktan dolayı teşekkür etti. Kadir Kardaş'a, Hakan'ın Hırvatistan maçında giydiği ve oyuncuların imzaladığı forma hediye edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Batı'nın acımasız ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Walt Disney'den İsrail'e destek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
New York’ta ABD’li muhabire tokat gibi cevap! Başı kesilen bebek yalanına isyan etti: Sürekli uyduruyorsunuz
Bunun adı sorumsuzluk! İzmir Büyükşehir’in çevre katliamına Çevre Bakanlığından suçüstü
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Türkiye'deki o üniversitede 26 akademisyen dünya sıralamasında
Filistinlilerin Osmanlı’ya gönderdiği ‘destek’ telgrafı ortaya çıktı
SON DAKİKA | DSÖ İsrail'in hastanelere yönelik baskısını şiddetle kınadı: Bu bir ölüm cezasıdır!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Ayşenur ablası devreye girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
A Millî Takım’da Kadir Kardaş’a veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA