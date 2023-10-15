A Millî Takım’da Kadir Kardaş’a veda

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 10 yıldır sürdürdüğü Genel Sekreterlik görevinden bugün ayrılacak ve Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman unvanıyla çalışmaya devam edecek olan Kadir Kardaş için A Millî Takım'ın Konya'da kamp yaptığı otelde veda etkinliği düzenlendi. Montella'nın da katıldığı veda töreninde Milli Takımlar SorumlusuHamit Altıntop ve kaptanHakan Çalhanoğlu,Kardaş'a görev süresiboyunca verdiği destektenve göstermiş olduğuyakınlıktan dolayı teşekküretti. Kadir Kardaş'a, Hakan'ın Hırvatistan maçında giydiği ve oyuncuların imzaladığı forma hediye edildi.