Son dakika: Okan Buruk’tan sakatlık açıklaması! Icardi sekerek çıktı...

"KAZANARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Kazanarak devam etmek istediklerini söyleyen Okan Buruk, "Bu 5. derbi oldu. Ana hedefimiz her maçı kazanmak. Bu sene ligin üst tarafta bu zamana kadar olan bölümde daha az hata yapıldığını görüyoruz. Özellikle Fenerbahçe'nin de kazanarak gitmesi, bizim de 8 maçlık galibiyet almamız üst çekişmenin ne kadar yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. O yüzden hep kazanmak zorundayız. Her maça kazanmak için çıkıyoruz" diye konuştu.

Buruk, Faslı futbolcu Hakim Ziyech durumu hakkında da, "Yarın sabah bizle antrenmanlara başlayacak. Her şey iyi giderse bir sonraki maçın kadrosunda olacak oyunculardan biri" dedi.

"SÜPER KUPA'NIN TARİHİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Fenerbahçe ile oynayacakları TFF Süper Kupa maçının yerinin hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Süper Kupa için bence yeri tartışılır. Kulüplerin ne düşündüğü de önemli, kulüplere belki önemli gelir olacak. Birçok ülke bunu yapıyor. İspanya da bunu yapılıyor. Zamanı olarak yanlış bir zaman olduğunu tekrarlamak istiyorum. Avrupa'da oynuyoruz, ligde yoğun tempoda oynuyoruz. Oyuncuların tatil yapacağı tek hafta vardı. 24 Aralık'ta zaten derbi var. 6 gün sonraya maç koyulması, bu oyunculara tatil yapma diyoruz. Dünyada büyük bir konu, milli maçların, Avrupa'daki maçların çokluğu. Bu oyuncuların insan olduğunu unutuyoruz. Bu oyuncuların dinlemesi de gerekiyor. Belki ailesiyle, sevdikleriyle buluşacak. Tarih olarak doğru bulmuyorum. Diğer konuda saygı duyuyorum. Tabii ki gidip oynayacağız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü RAMS Park'ta oynayacakları Bayern Münih maçı için ise Okan Buruk, "Rakibimizi analiz edeceğiz. Ona göre rakibimize karşı planımızı oluşturacağız. Çok fazla çalışma şansımız da yok. Yarın sabah antrenman yapacağız. Öbür gün taktik idmanı olacak. Önemli olan oyuncularımı dinlendirmek. Oyunla ilgili karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.