Beşiktaş sahasında Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı... Siyah beyazlılar, bu karşılaşmayı 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve moral buldu.

Kartal'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Salih Uçan ve 75. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

SON MAÇA GÖRE 6 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, Bodo/Glimt ile oynadığı maça göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Eric Bailly, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Milot Rashica ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Utku Yuvakuran, Ante Rebic, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Jackson Muleka, Jean Onana, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç ve Gökhan İnler yer aldı.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynadıkları maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü oyunculardan Onana ile Hadziahmetovic'i yedeğe çekti.

Mert Günok kart cezası, Aboubakar hastalığı, Colley ile Masuaku ise sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadı. Yılmaz, bu isimlerin yerine Ersin, Bailly, Salih, Zaynutdinov, Gedson Fernandes ve Cenk'i ilk 11'de görevlendirdi.

TARAFTARLARDAN 100. YIL KOREOGRAFİSİ

Beşiktaş taraftarı, Gaziantep FK maçında Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü için hazırladıkları koreografiyi sergiledi.

Tribünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerinin yer aldığı görsel, makaralarla tribüne çekildi. Görselde Atatürk'ün Akaretler'de annesi Zübeyde Hanım ile kız kardeşi Makbule Hanım'ı bıraktığı ev, Bandırma gemisiyle Samsun'a gidişi, Kurtuluş Savaşı ve TBMM'nin açılışına dair figürlere yer verildi.

Görselde "Akaretler'den Cumhuriyet'e bize bıraktığın tüm emanetlere gözümüz gibi bakıyoruz." yazısı yer aldı.

İki takımın oyuncuları, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." pankartıyla sahaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Siyah-beyazlı taraftarlar, açtıkları pankartlarla Filistin'e destek verdi.

Taraftarlar, tribünlerde "You will never walk alone Gazze (Asla yalnız yürümeyeceksin Gazze)" ve "Savaşın karşısında, mazlumun yanındayız" yazılı pankartlar açtı.

YÖNETİME TEPKİLER SÜRÜYOR

Beşiktaş taraftarı, yönetim kuruluna tepkilerini Gaziantep FK maçından önce de devam ettirdi.

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlı takımın taraftarı, sık sık yaptıkları tezahüratlarla Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetimini istifaya davet etti.

Beşiktaş, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kırmızı formayla müsabakaya çıktı.