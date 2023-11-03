Beşiktaş haberleri - Burak Yılmaz'dan takıma uyarı! "Burnunuzu dışarı çıkarmayın"

Teknik sorumlu Burak Yılmaz, özellikle darbe sakatlıkları dışında yaşanan fiziksel problemler ve enfeksiyon hastalıkları gibi sebeplerden dolayı oyunculardan daha dikkatli olmalarını istedi. İdman dışında herkesin kendine dikkat etmesini isteyen 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, oyuncularından dinlenme, beslenme ve uyku düzenlerine özen göstermelerini talep etti. Evde kalma uyarısı yaptı.



FARKLI BİR SALİH!

Gaziantep FK karşısında attığı golle takımına zafer yolunu açan Salih Uçan, kritik zamanlarda hep öne çıkan isim oluyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun skor katkısı yaptığı maçlarda Beşiktaş, bu sezon hiç puan kaybetmedi. 15 karşılaşmada görev alan Salih, 2 gol atıp 4 kez de asist yaparken takımı da bu maçların hepsinde gülen taraf olmayı bildi.



ARDA PROFESYONEL OLDU

Son oynanan Gaziantep FK maçında ilk kez A takım formasını sırtına geçiren Yakup Arda Kılıç ile profesyonel söyleşme imzalandı. 2015'te Beşiktaş Futbol Akademisi'ne katılan 18 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi açıklama yapılırken sözleşmenin 2026-27 sezonu sonuna kadar olduğu duyuruldu.