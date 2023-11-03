Marsilya-Lyon maçında yeni gelişme! Karşılaşma öncesi olaylar nedeniyle ertelenmişti...

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Ligue 1'in 10. haftasında oynanması gereken ancak karşılaşma öncesinde yaşanan olayler nedeniyle ertelenen Marsilya-Lyon maçının yeni tarini duyurdu. Ligi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ertelenen maçın 6 Aralık'ta oynanacağı belirtildi.

Maçın yeni tarihinin duyurulmasının ardından Lyon, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Lyon'un futbol direktörü Vincent Ponsot, Marsilya'nın sahası Stade Veledrome'da tekrar oynamak istediklerini söyledi.

Ponsot açıklamasında, "Oyuncularımızın güvenliğinin garanti altına alınmasını istiyoruz. Marsilya'da bir maçı oynamak için şu anda yeteri kadar güvenlik önlemi yok. Bu nedenle tarafsız sahada oynamak istiyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Marsilya ve Lyon arasındaki mücadele, karşılaşma öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi.

Deplasmanda Marsilya ile yapacağı maç için stada hareket eden Lyon takımının otobüsü bazı taraftarların taşlı saldırısına uğradı.Saldırıda otobüsün camları kırılırken, Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso ile yardımcısı Raffaele Longo'nun yaralandığı görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.