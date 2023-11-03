Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan hakem atamalarına tepki! "Trabzonspor'u haklı buluyorum"

ALİ KOÇ: "TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASINA KATILIYORUM"

A Spor canlı yayınına katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şunları söyledi: "Trabzonspor da bugün bir açıklama yaptı. Kesinlikle katılıyorum, onların da rahatsızlıkları var bu konuda"

"Artık sabrımız tükendi. TFF ile ilgili sabrımız tükendi. Başkanın niyetini sorgulamak durumundayız. Kendisine çok güvendim ancak geldiğimiz noktada yaşananlar, yapılanlar, iddialar, söylemler. Bunlar ele alınmıyor. Bu durum bizleri endişeye sevk ediyor"

"ALPER ULUSOY İLE İLGİLİ İDDİALAR VAR"

"Bugün istifa oldu. Bir hakem eşinden açıklama oldu. Doğru veya yanlış bilmiyoruz. Alper Ulusoy ile ilgili iddialar var, o maça çıkacak. Finansal iddialar, kara para aklama olayları iddia ediliyor. TFF açıklama yapmış. Bunu ispatlamak çok basit. Tribünler bomboş. TFF 'Beni ilgilendirmez' diyemez. Temiz olması için futbolun TFF sorumludur. Gücünü açan şey varsa, devlete başvurur."