Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan hakem atamalarına tepki! "Trabzonspor'u haklı buluyorum"

Trabzonspor Kulübü, kısa bir süre önce yarın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları maçla ilgili "Umarız, haftalardır devam eden 'tiyatronun' finali yarın akşam sahneye konulmaz!" başlıklı bir açıklama yayımladı. Fenerbahçe'den de bu konu hakkında bir paylaşım geldi.
Sarı-lacivertli kulüp yayımladığı 'Adil Yönetim Talep Ediyoruz' başlıklı yazıda şu açıklamalara yer verdi:
"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak adalet çağrısı ile başladığımız 2023-24 sezonunda, 10.hafta itibariyle gerek saha içinde hakemler eliyle gerek ekran başında VAR operasyonlarıyla gerek MHK öncülüğünde hakem atamalarıyla sayısız adaletsizlikle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Bugün, bir hakemin Fenerbahçe maçında doğru karar verdiği için cezalandırılarak bunu açıklaması ve görevini bırakması da Türk futbolunun geldiği noktayı gözler önüne sermiştir.
Kulübümüz gerek ilk 10 haftalık süreçte gerekse son hakem olayı ile ilgili 5 Kasım Pazar günü gereken açıklamalarda bulunacaktır. Ancak yarın Trabzonspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig maçı öncesinde beklentimiz küçük, büyük hiçbir hakem hatası olmadan maçın tamamlanması, hakemlerin adil olmasıdır. Bu konuda, hakemler, VAR, gözlemci, temsilci, yayıncı dahil sorumluluk sahibi herkesten gerekeni yapmasını bekliyoruz."
ALİ KOÇ: "TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASINA KATILIYORUM"
A Spor canlı yayınına katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şunları söyledi: "Trabzonspor da bugün bir açıklama yaptı. Kesinlikle katılıyorum, onların da rahatsızlıkları var bu konuda"
"Artık sabrımız tükendi. TFF ile ilgili sabrımız tükendi. Başkanın niyetini sorgulamak durumundayız. Kendisine çok güvendim ancak geldiğimiz noktada yaşananlar, yapılanlar, iddialar, söylemler. Bunlar ele alınmıyor. Bu durum bizleri endişeye sevk ediyor"
"ALPER ULUSOY İLE İLGİLİ İDDİALAR VAR"
"Bugün istifa oldu. Bir hakem eşinden açıklama oldu. Doğru veya yanlış bilmiyoruz. Alper Ulusoy ile ilgili iddialar var, o maça çıkacak. Finansal iddialar, kara para aklama olayları iddia ediliyor. TFF açıklama yapmış. Bunu ispatlamak çok basit. Tribünler bomboş. TFF 'Beni ilgilendirmez' diyemez. Temiz olması için futbolun TFF sorumludur. Gücünü açan şey varsa, devlete başvurur."
"İSMAİL HOCA'NIN SEVKİ BARDAĞI TAŞIRDI?"
"Sanırım TFF Başkanı'nın cesareti yok. Benimle ilgili, Lale Orta ile ilgili, başka konularla ilgili birçok iddia oldu. Cesur insan dibine iner! Defalarca başvurduk, çağırın ifadeye dedik ama tık yok. Etik Kurulu çalışacak deniyor ama göstermelik mi olacak bilmiyoruz. TFF, danışmanlarla yönetilemez. İsmail Hoca kimsenin anlamadığı şekilde sevk edildi. Bu sevki yapan TFF Başkanı mı? Karşımıza çıkardığı avukatı mı? Bunları bilemiyoruz ama ciddi şüphelerimiz var. Hakem hatalarından şu an bahsetmiyorum ama anlatacağım. İsmail Hoca'nın sevki bardağı taşırdı."