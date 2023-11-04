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Giriş Tarihi: 4.11.2023

Dürüst insanlar omuz omuza vermeli

Dürüst insanlar omuz omuza vermeli

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Spor’a önemli açıklamalarda bulundu: “Adil futbol isteyen çok kişi var. Müthiş bir çifte standart uygulanıyor. Dürüst insanlar omuz omuza vermeli. Bu pisliği birlikte temizleyeceğiz.”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Spor'a telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Hem saha içi hem de saha dışında garip olaylar yaşandığını belirten Koç, "Ana mesajımız, yolun bittiği yerdeyiz" dedi. İşte açıklamalardan satır başları:
Herkesin rahatsız olduğu, tüm yorumcuların hemfikir olduğu pek çok hatalı pozisyon oluyor. Müthiş bir çifte standart var.
TFF ile ilgili artık sabrımız tükendi. TFF Başkanı'nın iyi niyetine inanıyorduk ama artık sorgulamak durumundayız. Yapılanlar, iddialar, söylemler ve bunların üstüne hiçbir şey yapılamaması, bizi son derece endişeye sevk ediyor.
Finansal iddialar var; kara para aklama gibi. Federasyon, bu konuya 'Bizi ilgilendirmez' diyemez. Futbolun temiz olmasından federasyon sorumludur. Cesur insan dibine iner. Defalarca başvurduk, 'Çağırın ifadeye' dedik ama tık yok.
İsmail Kartal, kimsenin anlamadığı şekilde sevk edildi. Bu sevki yapan TFF Başkanı mı, karşımıza çıkardığı avukatı mı… Bunları bilemiyoruz. PFDK Başkanı da eminim hayrete düşmüştür nasıl sevk edildi diye.

İSTERLERSE 10 YIL CEZA YAZSINLAR
İzmir grubu bizi iyi hatırlasın, iyi düşünsün, hani derler ya 'İnlerine gireceğiz'. Yatarken F.Bahçe'yi düşünsünler. Adil futbol isteyen çok kişi var. Dürüst, hak yemeyen hakemlere çağrım var. İstifa etsinler… Dürüst insanlar omuz omuza vermeli. Birlikte bu pisliği temizleyeceğiz. İsterlerse bana 10 yıl, milyonlarca lira ceza versinler.

'TRABZONSPOR'A KATILIYORUM'
Trabzonspor'un dün hakem kararlarıyla ilgili yapmış olduğu "Tiyatronun finali, F.Bahçe maçımızda sergilenmesin" açıklaması için de Ali Koç, şu yorumda bulundu: "Trabzonspor'un açıklamasına tamamen katılıyorum. Onların da çok ciddi rahatsızlıkları var, sezon başından beri sıkıntı yaşıyorlar. Ekstra avantaj istemiyoruz."

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Dürüst insanlar omuz omuza vermeli
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