Kırmızı alarm!

Beşiktaş’ta bu akşam oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi kadro sıkıntısı had safhada. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal ve Emrecan Uzunhan’ın yanı sıra hasta olan Vincent Aboubakar ve cezalı Amir Hadziahmetovic kadroda yer almadı
Süper Lig'de puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş, Antalya deplasmanına sıkıntılı gitti. Siyahbeyazlılarda tedavileri devam eden Daniel Amartey, OmarColley, Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra hasta olduğu açıklanan Vincent Aboubakar ve cezalı Amir Hadziahmetovic forma giyemeyecek. Aboubakar'ın yokluğunda Gaziantep FK maçında olduğu gibi forvette Cenk Tosun görev yapacak.
TAYYİP GÖTÜRÜLDÜ AMA OYNAMAYACAK
Geçen haftayı boş geçmeyen Tosun Paşa, Antalyaspor maçında da golünü atarak 11'deki yerini perçinlemeyi hedefliyor. Bu arada siyah-beyazlı kulüpten yapılanaçıklamada sakatlığı nedeniyle uzun süresahalardan uzak kalan Tayyip TalhaSanuç'un geri dönüş sürecinin yaklaşmasınedeniyle kamp kadrosuna dahiledildiği ancak karşılaşmada oynamayacağıbelirtildi.
BEŞİKTAŞ SERİ PEŞİNDE
Galatasaray ve Bodo/Glimt yenilgilerinin ardından Gaziantep FK'yı mağlup ederek kötü gidişe 'Dur' diyen Beşiktaş, bu akşam Antalyaspor'akonuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek üst üste kazanma serisi başlatmayı hedefliyor. Kartal, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan topladı. 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puana sahip.