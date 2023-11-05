Kırmızı alarm!

Süper Lig'de puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş, Antalya deplasmanına sıkıntılı gitti. Siyahbeyazlılarda tedavileri devam edenve'ın yanı sıra hasta olduğu açıklanan Vincent Aboubakar ve cezalı Amir Hadziahmetovic forma giyemeyecek. Aboubakar'ın yokluğunda Gaziantep FK maçında olduğu gibi forvettegörev yapacak.Geçen haftayı boş geçmeyen Tosun Paşa, Antalyaspor maçında da golünü atarak 11'deki yerini perçinlemeyi hedefliyor.Galatasaray ve Bodo/Glimt yenilgilerinin ardından Gaziantep FK'yı mağlup ederek kötü gidişe 'Dur' diyenSiyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek üst üste kazanma serisi başlatmayı hedefliyor. Kartal, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan topladı. 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puana sahip.