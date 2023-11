Acı ve fedakârlık liderliği getirdi

BU NASIL ÜSLUP!

SOYDAN'I KİMSE F.BAHÇE'DEN ATAMAZ!

BİR HOCA 'ABİ YA!' DİYE KONUŞAMAZ

AVCI, AVRUPA POTASINDA TUTAR

Galatasaray, ligde kazanırkenve Avrupa'da 4 puan toplarken belki iyi oynamadıancak kazandığı maçlardan sonrada kimse zafer sarhoşluğuna kapılmadı.Liderliğin temelinde sakinlik, olgunlukve tecrübe yatıyor.Muslerada iğneyle oynamak istediğini söylüyor.G.Saray'da oyuncular fedakârlıkyapıyor, herkes kol kola giriyor, başarıve liderlik de böyle geliyor.G.Saray'ın diğertakımlara oranla önemli bir avantajı var;geçen senenin şampiyonu ve güçlü biroyunu var. Oturmuş bir ekip ama geçen seneyeoranla şampiyonluk coşkusunun bir adım gerisinde.Birçok bölgedeki sorunu bu çözebilir.Fakat İcardi konusu, alternatifsiz görünüyor. İcardi'ninyaptığı özveri ve fedakârlığı da kutlamak lazım.Maçların zorluk derecesine bakarsak,F.Bahçe'nin, Galatasaray'a oranla iki zor deplasmanıvar.Galatasaray sanki çekirge,Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarındaiki kere sıçradı. İyi oynamıyorlar, kendi sahasındakimaçlarda vakit geçiriyorlarama kazanıyorlar. Aynı form durumunundevam etmesi bir günşanslarının dönme tehlikesinide beraberinde getirir.Sonuçlarla oynananoyun paralelgitmiyor.Sakatlık her kulüpte var. Neuer, B.Münih'te aylardır yoktu, döndü. Elbette ki Muslera önemli eksik.Hatay maçıyla milli araya girilecek. Galatasaray'ın ligde oynadığı futbol, üstüne koyması gereken bir futbol. Yıllardır sezonların ilk yarılarını tartışılan bir oyun ve puan kayıplarıyla geçen Galatasaray için bardağın dolu tarafında da 31 puan ve liderlik koltuğu var. Bu oyun lige yeter, daha iyisi taraftarın daha rahat maç izlemesini sağlar.F.Bahçe Başkanı Ali Koç'unsöylemlerinde haklı olduğu yönler çok fazla. Özelliklehakemlerle ilgili serzenişleri doğru. Ancak üslubu çokağır. MHK Başkanı'na, "Karakteri zayıf ve omurgasız"diyor.TFF Başkanı, MHK Başkanı veya hakemler sokaktayürürken saldırıya uğrasalar bunun sorumlusu kimolacak? Birileri çıkıp Koç Holding'e gidip birini tokatlasa,Ali Koç için "Nefes aldırmayın" dese olur mu? Ayrıcahakem dünyası ile ilgili bahsettiği isimlerle savcılığa başvurupdava açabilir.Camiaların kendi menfaatlerinikoruması açısından tepkilerini ortaya koymalarınımakul görmek gerekir. Fakat her şeyin bir sınırı var. Bukişilerin özgürlük alanını kısıtlamaya başladığı zamanortaya istenmeyen farklı sonuçlar çıkabilir.Başkanın söylediklerini bir mesaj olarakalgılayıp kendine görev çıkaranlar da olabilir.Ali Koç şunun farkında, eğerkamuoyu desteği olmazsa işler düzelmez. Çünkü yıllardır,aynı hakemler, farklı kulüpler ama benzer şikâyetlerlekarşı karşıyayız.Konuşmasırasında da "Beni yanlış anlamayın, demokratik davranışlarlabunu yapın" diyerek de farklı algılanmalarınönüne geçti. Şu bir gerçek, futbolun sahada oynanmasıgerekiyor, buna hakemler de razı olmalı.Ali Koç'un iddialarınıFederasyon ve savcılar yüz yüze ifade alarak dinler, adıgeçen kişilerin savunmasını alır, ortada bir suç varsakarara bağlar.Kimsenin özel hayatını fotoğraflamayaveya rahatsızlık vermeye teşvik edemezsiniz.SelimSoydan'ın Fenerbahçeliliğini kimsetartışamaz. İnsanlar, bilgiye dayalısöylemleriyle gündem oluyorama nedense eleştiriliyor.F.Bahçe ile ilgili, bilgili yorumyaptığında ise kulüpten atılmaya çalışılıyor.Bu nasıl adalet! Soydan'a lafedenler, Ali Koç'un basın toplantısındakisözlerine kulak kabartsınlar. Oaçıklamalardan bir sürü mahkemelikolay çıkar.Günümüzdeözellikle sosyal medyanın da etkisiyletoplumsal linçler birkaç dakika içindeortaya çıkabiliyor. Selim Soydan,F.Bahçe'nin çok önemli değerlerindenbiri. Bu bilgilere net olaraksahip olmasa bu cümleleri kurmazdı.Bildiğinizi doğru söylemek miyoksa birilerine daha şirin görünmekiçin susmak mı doğru olan.Sondan başlıyayım;Selim Ağabey'i bu kulüptenatmaya kimsenin gücü yetmez.Çünkü neredeyse birebirifadelerle olayı anlattılar.Eğer Erden Timur durumu ispatlarsazaten sorunlar da kendiliğindenortadan kalkacak.Selim Soydan hem Fenerbahçe efsanesi hem de gördüğümde ceketimi iliklediğim, her zaman babacan tavırlarıyla karşılaştığım saygıdeğer bir ağabeydir.Kendisi bir Yüksek Divan Kurulu üyesi olarak bir sonraki toplantıda ya da genel kurulda Fenerbahçeli Selim Soydan olarak çıkar ve konuşur.Öfke ile kalkanzararla oturur. Bailly ile Tayfur arasında birsorun yaşandı. Burak Yılmaz, çözüm üreteceğineBailly'ye tepki koyup oyundan aldı. Sonuç:Beşiktaş kaybetti. Bunca büyük hocalarlaçalışmış Burak Yılmaz, eğer hocaolmak istiyorsa soyunma odasındayaşanan krizleri çözmeyi öğrenmeli.Bu türdurumlar tecrübe ister. Futboldayöneten taraftaysanız, her şeyefarklı pencereden bakmak zorundasınız.İki futbolcunun arasındaki anlıksıcak tartışmaya teknik adamın bire birmüdahil olması, doğru değil.Burak Yılmaz, çokerken önemli bir göreve soyundu. Bu görevinsorumluluğu içinde işler de iyi gitmeyince doğalolarak sinir kat sayısı yükseldi.Burak Yılmaz'ın konuşmalarınıve sonrasındaki yorumları dinledim. Bençok 'içten' konuştuğunu, politik davranmadanstatükoyu tarif ettiğinidüşünüyorum.Bu nedenle Yılmaz'ın nasılkonuştuğuna değil, neyi anlattığınaodaklansalar daha iyi olur.Burak Yılmaz'ın teknik adamlıktaki tecrübesizliği kadar insan ilişkilerindeki hoyratlığı da dikkat çekici.Belli ki elinde kadro dışı bırakma yetkisi olmadığından geçen hafta idmandan gönderdiği Rebic'i maç kadrosuna yazdı. Şimdi sıkıntı yaşadığı Bailly'yi kadro dışı bırakmak istediği ortada. Beşiktaş'ın hocası, kulübün kontratlı futbolcusu için üçüncü şahıs gibi bahsetmez.Umurumda değil' dediği 3 puanın, milyonların umurunda olduğunu unutmaması lazım. Profesyonel olarak görev yaptığınız yerde "En Beşiktaşlı benim" demek yerine işinizin gereğini yapmak zorundasınız.TRABZONSPOR, Kadıköy'de devrim yaptı. Bordo-mavili takım çıkışa geçer mi? Abdullah Avcı, İsmail Kartal'ı nasıl mat etti?'Avcı ile Trabzonspor ayağa kalkar' demiştim, yanılmadım. Çünkü Avcı'nın Trabzonspor ile ciddi bir hafıza kartı ve oyun planı var. Avcı, göreve güçlü bir destekle geldi. Trabzonspor ile zirve yürüyüşünü devam ettirecektir. Devre arası yapılacak dokunuşlarla da Trabzon yarışın içinde olacaktır.: Bu galibiyet Trabzon'da mutlaka büyük bir değişim, takımda güven zeminini yaratacaktır. F.Bahçe'nin sezon başından beri en büyük silahı, takım halinde oyunu daraltıp topa çok çabuk sahip olarak yüksek tempo yapabilmesiydi. Avcı, F.Bahçe'nin hatlar arasındaki hayat damarlarını kesti ve maçın tamamına yakın bölümünde topu F.Bahçe'ye verse bile oyun temposunu vermedi. İlk yarıda hiç isabet bulmayan, sıfır ofsayt ile maçı bitiren F.Bahçe'nun bu istatistiği, önemli bir ders niteliğinde. Bundan sonrası için Trabzonspor, ligde kendi adına yeni bir hedef belirleme şansı yakaladı.Avcı'nın taktik planı çok doğruydu. Hem Tadic ile Ferdi'nin kulvarını iyi kapattılar hem İsmail'e baskı uyguladılar hem de fırsat buldukça hücumu düşündüler. Ama Karagümrük maçındaki olumsuz futbolu göz önüne alırsak, Trabzonspor'un F.Bahçe'ye özgü bir mücadele sergilediğini söyleyebiliriz. İşlerin raya girip girmeyeceğini bundan sonraki haftalar belirleyecek.İki hoca da satranç oynadı. Hatalardan faydalanan Abdullah Avcı oldu. Takımını iyi kurguladı ve iyi mücadele ettirdi. Zaten maç sonrasında yaşanan sevinç, bu maça ne kadar inandıklarını gösteriyor. Mağlup oldu diye İsmail hocanın hakkını yemeyelim. Fenerbahçe de çok baskılı ve etkili bir oyun oynadı. Böyle maçları kırılma anları vardır. Trabzonspor bunları iyi değerlendirdi.Devrede değişiklik yapmayan, 70'lere kadar takımına dokunmayan İsmail Kartal, kendi kendini mat etti. Karagümrük karşısında isabetli şutu olmayan Trabzonspor'u Avcı'nın kafa olarak namağlup Fenerbahçe'ye karşı çok iyi hazırladığı ortada. Bu sezon ligde bir takım ilk kez orta saha üçlüsüyle F.Bahçe'ye kafa tuttu. Avcı'nın takım savunmasıyla başladığı yolda suskun kanatlarda Visca ve Pepe'nin de devreye girmesiyle galibiyet geldi. Şampiyonluk yarışı belki zor ama Avcı'nın, Trabzonspor'u Avrupa bileti potasında tutacağı kesin.