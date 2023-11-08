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Giriş Tarihi: 8.11.2023 11:04

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Bodo/Glimt'i ağırlayacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın Bodo/Glimt’i ağırlayacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında yarın Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında yarın Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.

D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.

Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.

Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

ABOUBAKAR DÖNECEK

Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Bitexen Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar'ın Bodo/Glimt mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

Takımla çalışmalara başlayan Kamerunlu oyuncu, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde siyah-beyazlıların gol umudu olarak sahaya çıkacak.

Sakatlıkları devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun ise forma giyme ihtimali düşük olarak gözüküyor.

ABOUBAKAR REKOR KIRABİLİR

Vincent Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, yarınki karşılaşmada iki gol attığı takdirde siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olacak.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Bodo/Glimt'i ağırlayacak
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