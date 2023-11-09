Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç: "TFF ve MHK değil, hakemlerin değişmesi lazım"

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Yayın gelirlerinin dağılımıyla ilgili daha modern, Avrupa'daki sisteme uygun ne yapılabilir diye bakıldı. Onunla ilgili genel sekreterimiz 3-4 model sundular, üzerine çalışıyoruz. Yayın ihalesiyle ilgili hiçbir ilerleme yok."

"Futbol enteresan iki hafta geçirdi. Dün Galatasaray'ın maçı vardı, ülke puanı çok önemli. Her puan çok önemli. Bana göre çok iyi mücadele ettiler. İnşallah bugün biz de puanları toplayabiliriz. Türkiye'nin hak ettiği gibi 9'u garantilememiz lazım."

"Murat Sancak 2 senedir bu vakıfta. Kendisi ile ilgili iddialardan çok rahatsız. Türk futbolunda bahis ve şikenin en büyük sorun olduğunu söyleyen başkanlarımızdan biri olduğu için rahatsız. Kendisi en sesli konuşanlardan biri. Öyle bir ülkedeyiz ki doğruları ispat etmek zorunda kalıyorsunuz. Bahis ve şike varsa hakem de vardır. Hakem olmadan bu işler olmuyor."

"Tüm kulüpler, yoğun bir irade gösterdiler. Gösterilen irade, bu kirliliğin bu vasıfsızlığın bu şike bahis sorunlarının dibine inilmesiyle alakalıydı. Aynı şekilde MHK ve yapay zeka için de."

"Bizim endişemiz, TFF'nin yönetim kurulundan yeterince faydalanmadığı. Çok küçük bir çember içinde işlerin döndüğü. Danışmanlarınız yetersiz. Düşünün ki TFF bir basın toplantısı yapıyor, salon bomboş. Olmaz, o görüntü verilmez."

"Bu kadar küçük bir çember içindeki yönetim sisteminin neticelerinin iyi olmadığını düşünüyoruz. Yapay zekanın işleyişi ile alakalı da tereddütlerimiz var. Yapay zeka manipüle ediliyor. Yapay zekada 40-50 madde var. Bir tanesi hakemlerin bazı takımların maçını istememe özgürlüğü. Bir tane hakem için geçen sene data girmişler, iki takımın maçını yönetmek istemiyorum diye sebep yok. Biz araştırdık, hakem o datayı girmemiş. Federasyondaki bir kişi tarafından girilmiş."

"Hakemlerin değişmesi lazım, bu net. Gerekli adımların atılması için mevcut MHK sisteminin yeterli olmayacağı da kanaatler arasında."

"MHK'nin değişmesi yetmiyor. Sıkıntılı kişiler var, sorunları halının altına süpürerek devam edemeyiz. Torpil durumları, akraba atamaları devam ettiği sürece belki yetenekli hakemler de sıyrılamıyor. Bu menfaat sistemi öyle ki iyi bir şey yapmaya çalışan kişinin elini kesiyor."