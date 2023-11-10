Son dakika haberleri: Trabzonspor, evinde Konyaspor’u konuk ediyor! Maçta ilk 11’ler belli oldu...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmetcan, Baniya, Denswil, Larsen, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

KONYASPOR: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, ardından İstanbul'da VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi ise deplasmanda 26 yıl sonra mağlup eden bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıkışını sürdürmek istiyor.