Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Trabzonspor, evinde Konyaspor'u konuk ediyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 10.11.2023 18:54 Son Güncelleme: 10.11.2023 18:56

Son dakika haberleri: Trabzonspor, evinde Konyaspor'u konuk ediyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Trabzonspor, evinde Konyaspor’u konuk ediyor! Maçta ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Abdullah Avcı'nın takımına başına geçmesiyle ivme yakalayan Trabzonspor, son olarak geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek liderlik koltuğundan etmişti. Bordo-mavililer, bugün oynanacak mücadelede Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmetcan, Baniya, Denswil, Larsen, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

KONYASPOR: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, ardından İstanbul'da VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi ise deplasmanda 26 yıl sonra mağlup eden bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıkışını sürdürmek istiyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Karadeniz ekibinde, Eren Elmalı'nın kart cezası, Orsic ve Umut Bozok'un da sakatlıkları bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan: İsrail sabrımızı zorluyor, hayalden uyanacakları günler yakındır
Özgür Özel’den küstah sözler: Başkan Erdoğan’ı yönelik o çıkışına tepki yağdı: Haddini bil!
Son dakika: Başkan Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
CHP, İstanbul'daki 10 Kasım töreninde çelengi unuttu
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Dilan ve Engin Polat iddiası ortalığı karıştırmıştı... O kuyumcudan açıklama geldi
İYİ Parti'de istifa depremi! Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifa etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Avrupa’da ilk mağlubiyetini yaşadı! Temsilcimiz, Ludogorets’e boyun eğdi…
Son dakika! Beyaz Saray: İsrail her gün saldırılara 4 saat ara verecek
İsmail Saymaz’dan skandal sözler: FETÖ’yü böyle aklamaya çalıştı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Trabzonspor, evinde Konyaspor'u konuk ediyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA