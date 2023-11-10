Son dakika haberleri: Trabzonspor, evinde Konyaspor’u konuk ediyor! Maçta ilk 11’ler belli oldu...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmetcan, Baniya, Denswil, Larsen, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu
KONYASPOR: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, ardından İstanbul'da VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi ise deplasmanda 26 yıl sonra mağlup eden bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıkışını sürdürmek istiyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Karadeniz ekibinde, Eren Elmalı'nın kart cezası, Orsic ve Umut Bozok'un da sakatlıkları bulunuyor.