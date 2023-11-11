Şovunu yaptı formayı kaptı

Trabzonspor’daki performansıyla göz dolduran Berat Özdemir, A Milli Takım’ın Almanya ve Galler karşılaşmalarının aday kadrosuna alındı
18 Kasım'da özel maçta Berlin'de Almanya, 21 Kasım'da da EURO 2024 Elemeleri'ndeki son maçında Cardiff'te Galler ile karşılaşacak A Milli Takımımız'ın aday kadrosu açıklandı. Ay-Yıldızlı ekibin teknik direktörü VincenzoMontella, sakatlıktan yeni dönen F.BahçeliCengiz Ünder'i listeye dahilederken, Trabzonspor'daki performansıylaalkış toplayan BeratÖzdemir de 2 yıl sonra davet aldı. 25 yaşındaki futbolcu, en son 16 Kasım 2021'de Karadağ deplasmanında forma giymişti.
İŞTE MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU
KALECİ: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adana Demirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) DEFANS: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers) ORTA SAHA: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund) FORVET: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)