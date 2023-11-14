Doğan Alemdar: EURO 2024’te olmayı ve o atmosferi görmeyi çok isterim





"RENNES'E TRANSFERİMDE EN BÜYÜK PAYLARDAN BİRİ DE BERNA GÖZBAŞI BAŞKAN"

Kayserispor'un eski başkanı Berna Gözbaşı'nın Rennes transferinde büyük rol oynadığını ifade eden Doğan Alemdar, "Ben 18 yaşımda Kayserispor forması giydim. Tabii bu planlamada 30 maç oynamıştım. 18 yaşındaki bir genç oyuncu için 30 maç çok önemli bir başarı bence. Allah'ıma şükürler olsun ben bu başarıyı yakalamıştım. Onun sonrasında bir Avrupa hayalim vardı. O sırada Berna Gözbaşı, başkanımızdı. Ona da buradan ayrıca teşekkür ediyorum. O da beni sürekli destekledi ve motive etti. Bizi Avrupa'ya göndermeye çalıştı. Bence o transferde en büyük paylardan biri de Berna başkanın diyebilirim. Avrupa'ya gelmek benim adıma çok önemli. Ancak bundan sonrası daha da önemli. Burada kalabilmek, burada daha güzel işler yapabilmek, daha güzel başarılara erişebilmek çok önemli" dedi.



"EURO 2024'TE OLMAYI VE O ATMOSFERİ GÖRMEYİ ÇOK İSTERİM"

Milli Takım'da olup, turnuva atmosferi yaşamak istediğini söyleyen Alemdar, sözlerini şöyle noktaladı:



"Milli takımımız, EURO 2024'te elinden gelenin en iyisini yapar ve en iyi şekilde turnuvayı tamamlar. İnşallah şampiyonluk yaşarız. İnşallah kazasız belasız bir şampiyona olur. Orada olmayı ve o atmosferi görmeyi çok isterim."