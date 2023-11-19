Panzer değil, Altay tankı

İki gol yemesine rağmen Almanya karşısında çok kritik kurtarışlara imza atan Altay Bayındır, A Milli Takım'ın dünkü galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. %85 pas isabetiyle oynayan 25 yaşındaki file bekçisi maçtan sonra şunları söyledi: "Bizim için güzel bir galibiyet oldu. 72 yıl sonra galip gelmek güzel bir his. Zaten evimizde gibiydik. Taraftarımızın ayağına sağlık. Mutluyuz! Şimdi Galler maçı var. Orada liderlik maçına çıkacağız. Böyle bir takımı kendi evinde mağlup etmek ayrı bir duygu. Her zaman hedefleri olan bir ülkeyiz. Taraftarımızın desteğiyle Almanya'daki şampiyonada güzel şeyler yapacağız."Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Christoph Daum, A Milli Takımı, Berlin'de kamp yaptığı otelde ziyaret etti. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile bir süre görüşen Alman futbol adamı, daha sonra teknik direktör