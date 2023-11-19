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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Panzer değil, Altay tankı

Panzer değil, Altay tankı
İki gol yemesine rağmen Almanya karşısında çok kritik kurtarışlara imza atan Altay Bayındır, A Milli Takım'ın dünkü galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. %85 pas isabetiyle oynayan 25 yaşındaki file bekçisi maçtan sonra şunları söyledi: "Bizim için güzel bir galibiyet oldu. 72 yıl sonra galip gelmek güzel bir his. Zaten evimizde gibiydik. Taraftarımızın ayağına sağlık. Mutluyuz! Şimdi Galler maçı var. Orada liderlik maçına çıkacağız. Böyle bir takımı kendi evinde mağlup etmek ayrı bir duygu. Her zaman hedefleri olan bir ülkeyiz. Taraftarımızın desteğiyle Almanya'daki şampiyonada güzel şeyler yapacağız."

DAUM'DAN MİLLİLER'E ZİYARET
Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Christoph Daum, A Milli Takımı, Berlin'de kamp yaptığı otelde ziyaret etti. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile bir süre görüşen Alman futbol adamı, daha sonra teknik direktör Vincenzo Montella ile bir araya geldi ve görevinde başarılar diledi.

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Panzer değil, Altay tankı
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