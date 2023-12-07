İlkay Gündoğan'dan Hamit Altıntop sözleri! "Ben Lahm değilim"

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan, Alman basınına konuştu. Alman taraftarlarının beklentisinin 2006'ya aynı olduğuna dikkat çekilmesinin ardından 33 yaşındaki yıldız, "O eşsiz atmosferi çok iyi hatırlıyorum. 15 yaşında bir çocuktum hatta bir çekilişte İngiltere-Portekiz maçına bilet kazandım. Taraftar bu şampiyona için hazır olsun. Coşkuyu alevlendirmek biz oyunculara düşüyor. Son aylardaki performansımız pek iyi olmasa da başarılı olacağımıza dair en ufak bir şüphem yoktu. Avrupa Şampiyonası'nı sabırsızlıkla bekliyorum. Şüpheler olabilir ama beklentilerin olduğunu biliyoruz. Sadece kaptan değilim, birçok sorumluluğum var. Sorumluluk almaktan keyif alıyorum" dedi.

"KAPTANLIĞA SEÇİLMEM KARAKTERİMLE ALAKALI"

Alman Milli Takımı kaptanlığına neden seçildiği ile ilgili soruya İlkay Gündoğan şu cevabı verdi:

"Karakterimle alakalı olduğunu düşünüyorum. Sosyal biriyim ve takım arkadaşlarım tarafından kabul ediliyorum. Manchester City'de de bunu hissettirdim. Orada futbol oynamanın ötesinde güzel bir atmosfer yaşadık. Başarının temeli budur. Artık bu ruhu milli takımda da uyandırmamız lazım. Henüz takım olarak büyümeyi başaramadık. Ne yazık ki fazla zamanımız kalmadı. Ancak bazen zaman baskısı iyidir. Baskının iyi oyuncular üzerinde etkisi nadiren olur. Almanya'da herkesin sahada ne yapacağını bilmesi gerekiyor. Bu aslında çok zor değil çünkü biz karakterli bir ekibiz. Sorun yaratan kimse yok. ABD'deki iki maçın iyi bir başlangıç olduğunu düşündüm ama Avusturya ve Türkiye'ye kaybettik. Antrenmanlarda her şey çok iyi gidiyor. Neden başarız olduğumuzu ben de açıklayamıyorum. Kalitemiz diğer takımlara göre çok daha iyi."

"FUTBOLU SEVENLER BİLE 90 DAKİKA MAÇ İZLEMİYOR"

Futbolun bir takım sporu olduğuna dikkat çeken 33 yaşındaki orta saha, "Futbol bir takım sporudur. City'de bunu çok iyi öğrendim. Takım arkadaşlarınıza güvenmeyi başarırsanız en güçlü siz olursunuz. 11 oyuncunun tamamından fark yaratmasını bekleyemezsiniz. Kendimi ayrı tutmuyorum bundan. Takım arkadaşlarıma sahada sık sık bakıyorum. Sadece top bendeyken değil, top başkasındayken de yüzlerine, gözlerine bakıyorum. Ne kadar özgüvenleri var görmek istiyorum. Birbirimize yeterince bakmıyoruz. İşlerin daha iyi gitmesi için bireysel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kaptan oalrak bunu talep etmek benim sorumluluğumdur. Pep'ten böyle öğrendim. Bugün futbolu seven insanlar bile 90 dakikanın tamamını izlemiyor. Biri sahada özel bir hareket yaptığında gündem oluyor ama saha içinde iyi oynayan diğer oyuncular ön plana çıkamıyor. Bu yüzeysel bakış açısını utanç verici buluyorum. Öne çıkan bir oyuncu değilim. Kendimi nadiren parlatıyorum. Benim için önemli olan sahada herkesin işini doğru yapmasıdır" açıklamasını yaptı.

"BEN LAHM DEĞİLİM VE BU HİÇ SORUN OLMADI"

Çocukken Hamit Altıntop ve Halil Altıntop'u idol olarak gördüğünü vurgulayan İlkay Gündoğan, "Çocukken Alman Milli Takımı taraftarıydım ama idollerim Hamit ve Halil Altıntop'tu. Schalke'de oynuyorlardı. Ama onlar da benim gibi Gelsenkirchen'de doğup büyüdüler ve ebeveynleri de Türk'tü. Bu yüzden onları herkesten daha çok seviyordum. ben burada yanlış bir şey göremiyorum. Ben Philipp Lahm değilim ve bu hiç sorun olmadı. Karşılaştırmayı bırakalım artık. Her şeyi olduğu gibi kabul edelim" ifadelerini kullandı.