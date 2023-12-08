Fenerbahçe’den Anthony Martial ve Florentino Luis hamlesi

Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler'in hedefinde Manchester United'dan Anthony Martial ve Benfica'dan Florentino Luis var... Sarı-Lacivertli ekip, Belçika'dan ciddi teklifler alan Michy Batshuayi ile yolların ayrılması halinde Manchester United'ın golcüsü Anthony Martial için düğmeye basacak.

İngiliz kulübünde forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Fransız yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe ayrıca Benfica'nın ön liberosu Florentino Luis için de yeniden harekete geçecek. Yaşanan bu gelişmeler Fenerbahçeli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Kanarya'nın transfer listesinde yer alan Anthony Martial çok yönlü bir isim. Futbolcu ana mevkisi olan santrfor pozisyonunun dışında sağ kanat ve sol kanat olarak sahada görev alabiliyor.