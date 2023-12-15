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Giriş Tarihi: 15.12.2023 15:32

Yusuf Yazıcı’ya hırsızlık şoku! 2. kez gerçekleşti...

Yusuf Yazıcı’ya hırsızlık şoku! 2. kez gerçekleşti...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın evi dün akşam saatlerinde 2. kez soyuldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 6'ncı ve son hafta maçında Lille sahasında Faroe Adaları ekibi KI Klaksvik'i 3-0 yendi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı 29'uncu dakikada penaltıdan attığı golle takımını öne geçiren isim oldu. Bu sezon gösterdiği performansla yeniden milli takım kadrosuna davet edilen 26 yaşındaki hücum oyuncusu, maçın oynandığı saatlerde hırsız şoku yaşadı.

Milli oyuncunun Lille şehrinde bulunan evine giren hırsızların, Yusuf Yazıcı'ya ait birçok saat ve değerli eşyayı çaldığı öğrenildi.

Öte yandan, milli futbolcunun evi 2019 yılında da hırsızlar tarafından soyulmuştu.

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Yusuf Yazıcı’ya hırsızlık şoku! 2. kez gerçekleşti...
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