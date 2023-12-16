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Giriş Tarihi: 16.12.2023 16:51

Fatih Tekke: Bulunduğumuz yerden stres yapmadan bir an önce kurtulmak istiyoruz

İHA
Fatih Tekke: Bulunduğumuz yerden stres yapmadan bir an önce kurtulmak istiyoruz

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, pes etmeyen, biraz daha fazla isteyen bir takım oluşturmak istediklerini belirterek, "Şu an sancılı bir dönem var ancak yavaş yavaş normalleşmeye doğru gidiyoruz. Biz bulunduğumuz yerden stres yapmadan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Önümüzde oynayacağımız Beşiktaş maçı var. Deplasmanda zor bir maç olacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugün yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beşiktaş maçı hazırlıklarını değerlendiren Tekke, "Normalde bu hafta evimizde oynayacaktık ancak bildiğiniz gibi yaşanan olaylardan dolayı bu haftaki maçlar ertelendi ve önümüzde oynayacağımız Beşiktaş maçı var. Deplasmanda zor bir maç olacak. Bizim problemlerimizin olduğunu söylüyoruz ve henüz istediğimiz 11'i yakalamış değiliz. Hala problemlerimiz var ancak oyuncularımın çalışmalarından memnunum. Umarım bu arada istediğimiz puanları alarak devre arasında eksik bölgelere takviyeler yapmayı düşünebiliriz" dedi.

"İYİ BİR TAKIM OLABİLMEK İÇİN ÇOK DAHA FAZLA PARAMETREYE İHTİYAÇ VAR"
Ligin alt tarafında yer alan takımların arasında puan farkının yakın olduğu yönünde yöneltilen bir soru üzerine ise Fatih Tekke, "Alanyaspor olarak kadromuza baktığımızda burada olmamamız gerekiyor. Ancak kadrodaki oyuncuların ismen iyi olması, iyi bir takım olduğunuz anlamına gelmiyor. İyi bir takım olabilmek için çok daha fazla parametreye ihtiyaç var. Camia olarak bunu başarmamız lazım. Biraz daha sıkı durmamız gerekiyor. Pes etmeyen, biraz daha fazla isteyen bir takım oluşturmak istiyoruz. Şu an sancılı bir dönem var ancak yavaş yavaş normalleşmeye doğru gidiyoruz. Biz bulunduğumuz yerden stres yapmadan bir an önce kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.

"BU HAFTA EVİMİZDE OYNAYACAKKEN DEPLASMANDA OYNAYACAĞIZ"
Ligde bu hafta oynanması gereken maçların ertelenmesinin takım konsantrasyonunu nasıl etkilediği yönünde sorulan bir soruya Tekke şöyle yanıt verdi:

"Türkiye'de futbol ikliminin olumlu konuşulacak bir tarafı zaten yok. Dolayısıyla bu hafta evimizde oynayacakken deplasmanda oynayacağız. Bu da bizim için tabi olumlu değil ancak neticede Futbol Federasyonu'nun verdiği karara uymak zorundayız."

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Fatih Tekke: Bulunduğumuz yerden stres yapmadan bir an önce kurtulmak istiyoruz
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