Yönetim Aboubakar’dan 5 milyon bekliyor

Beşiktaş’ın 3 kulübün ilgilendiği Kamerunlu golcüyü bedavaya bırakmaya niyeti yok
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sonrasında takıma geri dönüşüne onay verilen Vincent Aboubakar'ın ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek. 31 yaşındaki futbolcuyla üç kulüp ilgileniyor. Al İttihad'ın tecrübeli isme1.5 yıllığına 6.5 milyon dolarlık kontratönerdiği öğrenildi. Al Shabab'ında Aboubakar'ı kadrosuna katmayıdüşündüğü ve menajeriyle temasageçtiği belirtildi. Yıldız golcüyetalip olan Rusya ekibi SpartakMoskova da Zahavi ile görüşmegerçekleştiriyor. Beşiktaş yönetimi ise oyuncusunu bedavaya bırakmayacak. 3.1 milyon Euro garanti ücrete oynayan yıldız isim için 5 milyon Euro bonservis talep edilecek.
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Vincent Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkarken 11 gol ve 2 asist ile skora toplamda 13 kez katkı sağladı.
3 YERLİ VEDA LİSTESİNDE
Kartal, ara transfer döneminde 4-5 yabancı oyuncusunu göndermenin hesaplarını yaparken bazı yerli futbolcularla da yolların ayrılacağı belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda biten Umut Meraş'ın ocakta vedalaşılacak ilk isimler arasında yer aldığı öğrenildi. Ayrıca yaz dönemindeSomaspor'dan kadroyadahil edilen Emrecan Bulut'unda başka bir kulübe kiralanmasıbekleniyor. Siyah-beyazlılarda 3. kaleci konumunda bulunan UtkuYuvakuran'ın da teklif gelmesi halinde ayrılacağı ifade edildi.