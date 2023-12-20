Yönetim Aboubakar’dan 5 milyon bekliyor

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sonrasında takıma geri dönüşüne onay verilen Vincent Aboubakar'ın ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek. 31 yaşındaki futbolcuyla üç kulüp ilgileniyor.Beşiktaş yönetimi ise oyuncusunu bedavaya bırakmayacak. 3.1 milyon Euro garanti ücrete oynayan yıldız isim için 5 milyon Euro bonservis talep edilecek.Vincent Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkarken 11 gol ve 2 asist ile skora toplamda 13 kez katkı sağladı.Kartal, ara transfer döneminde 4-5 yabancı oyuncusunu göndermenin hesaplarını yaparken bazı yerli futbolcularla da yolların ayrılacağı belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda biten Umut Meraş'ın ocakta vedalaşılacak ilk isimler arasında yer aldığı öğrenildi.Siyah-beyazlılarda 3. kaleci konumunda bulunan'ın da teklif gelmesi halinde ayrılacağı ifade edildi.