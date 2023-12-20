Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yönetim Aboubakar’dan 5 milyon bekliyor
Giriş Tarihi: 20.12.2023

Yönetim Aboubakar’dan 5 milyon bekliyor

Yönetim Aboubakar’dan 5 milyon bekliyor

Beşiktaş’ın 3 kulübün ilgilendiği Kamerunlu golcüyü bedavaya bırakmaya niyeti yok

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sonrasında takıma geri dönüşüne onay verilen Vincent Aboubakar'ın ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek. 31 yaşındaki futbolcuyla üç kulüp ilgileniyor. Al İttihad'ın tecrübeli isme 1.5 yıllığına 6.5 milyon dolarlık kontrat önerdiği öğrenildi. Al Shabab'ın da Aboubakar'ı kadrosuna katmayı düşündüğü ve menajeriyle temasa geçtiği belirtildi. Yıldız golcüye talip olan Rusya ekibi Spartak Moskova da Zahavi ile görüşme gerçekleştiriyor. Beşiktaş yönetimi ise oyuncusunu bedavaya bırakmayacak. 3.1 milyon Euro garanti ücrete oynayan yıldız isim için 5 milyon Euro bonservis talep edilecek.

13
Vincent Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkarken 11 gol ve 2 asist ile skora toplamda 13 kez katkı sağladı.

3 YERLİ VEDA LİSTESİNDE
Kartal, ara transfer döneminde 4-5 yabancı oyuncusunu göndermenin hesaplarını yaparken bazı yerli futbolcularla da yolların ayrılacağı belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda biten Umut Meraş'ın ocakta vedalaşılacak ilk isimler arasında yer aldığı öğrenildi. Ayrıca yaz döneminde Somaspor'dan kadroya dahil edilen Emrecan Bulut'un da başka bir kulübe kiralanması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda 3. kaleci konumunda bulunan Utku Yuvakuran'ın da teklif gelmesi halinde ayrılacağı ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meral Akşener'e bir şok daha! PORTAŞ’ı 28 milyar TL zarar ettiren İYİ Partili istifa etti
Meral Akşener'den İYİ Parti'ye operasyon vurgusu: Bu bir savaş ilanıdır... Ben varım!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Büyük Marmara depremi kapıda mı? Kandilli ve İTÜ'den peş peşe deprem açıklaması
Başkan Erdoğan: AB artık bu yanlıştan vazgeçmeli
İki pilot kazada can verdi! Sürücü pilot tutuklandı
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e sert cevap: Bazı arkadaşlar haddini aşıyor!
Togg 40 fabrika doğurdu
Katil İsrail'den rehine takası oyunu! Hamas'tan flaş açıklama: Müzakere olmayacak
Mersin’deki akaryakıt ihale vurgununa büyük tepki
ARKADAŞINA GÖNDER
Yönetim Aboubakar’dan 5 milyon bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA