Okan Buruk’tan Ziyech ve Icardi açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç öncesi kim oynayacak diye siz de merak ediyordunuz. Zorlu bir maçtı bizim için. 8 oyuncu kadromuzda yoktu. Maç öncesinde söylemiştim, sahaya çıkacak 11'imiz çok iyi hazırlandı. Maçın başında bunu net bir şekilde gördük. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Zorlu bir takıma karşı oynadık. Az pozisyon veren, az pozisyona giren bir takımdı. Hücum anlamında çok fazla kalelerine şut attık. Burada daha erken bir skor bulabilirdik. Oyun içerisinde Konyaspor'un girdiği çok net pozisyon vardı. Zaman zaman kulübede bizim de korkularımız oldu. Maçın sonunda 3-0'lık galibiyetle bitirdik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hafta zor bir maç bizi bekliyor, deplasmandayız. İç sahadaki galibiyet serimiz devam ediyor. Dış sahada da kazanarak liderlik hesabımıza devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.



Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Buruk, "Taraftarımızın hata yapan oyuncularımıza destek vermesi bugün en güzel, en sevindirici yanıydı. Önemli olan pozisyona girmek, içinde olmak. Kerem attığı goller, yaptığı asistlerle Galatasaray'ın aldığı galibiyetlere, yaşadığı zaferlere katkısı var. Kerem'i böyle değerlendirmek gerekiyor. Kerem bizim için çok değerli ve önemli bir oyuncu. Taraftarımız da bugün Kerem'in yanındaydı. Kerem yine pozisyona girecek daha çok gol atacak daha çok asist yapacak. Kerem hem bizim hem de milli takım için önemli bir oyuncu" şeklinde konuştu

"GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Takım içinde sorun olduğuna yönelik çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktör, "Art niyet arıyoruz. Çünkü böyle bir sıkıntımız yok. Takım içinde teknik heyet dahil Galatasaray'a hizmet etmekten gurur duyuyoruz ve Galatasaray forması için her şeyi yapmaya hazırız. Hiçbir zaman sorun olmadı. Geçen sene de bir sorun olmadı. 8 eksikle Galatasaray aynı konsantrasyonla aynı istediğiyle aynı oyunu ortaya koyuyorsa Galatasaraylı futbolcular içeride mutlu. Galatasaray'ı şampiyon yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bu sene sezon başından beri çok şey çıkıyor. Galatasaray'ı karıştırmak için tabii bir şey çıkacak. Önemli olan saha içi performansımız. Oyuncularımızın hepsine teşekkür ediyorum. Hiçbir oyuncunun eksiliğini aratmamaya çalıştılar. Birçok oyuncu geçen sene Kaan Ayhan örneği. Geçen sene geldikten sonra az oynadığından dolayı yargılayanlar oldu. Bu sene Kaan'ın ne kadar önemli ve değerli olduğunu görüyoruz. Bir adaptasyon süreci var. Bugün Ndombele de performansını arttıracak, iyi oyunculardan biriydi. Birçok oyuncularımız ilgili de bu tür spekülasyonlar yapılıyor" ifadelerini kullandı.



Kerem Demirbay'ın son haftalarda performansının yükseldiğini aktaran Okan Buruk, "Takıma adapte oldu. Takıma ağabeylik yapıyor. O da çok önemli. Dayı diye oyuncular da onu çağırıyor. Kerem'in hem saha içi hem de saha dışı adaptasyonu tamamlandı. O da bize önemli bir hizmet veriyor" dedi.



Buruk, eski futbolcuları Faslı futbolcuları Younes Belhanda ile ilgili düşüncelerinin olmadığı açıkladı.

"EN ÖNEMLİ ŞEY SAHADAKİ YAPTIKLARINIZ"

Zor bir iş yaptıklarını vurgulayan Okan Buruk, "Teknik direktör olmak zor. Şu an Manchester'a da gitseniz Guardiola da eleştiriyorlardır. Teknik adamların kaderi kazanmadığında eleştirilmek. Ben işimi doğru yapmak istiyorum. Türk teknik adamların gelişmesi için hepimizin önemli rolü görevi var. Bu sene bunu Avrupa'da gösterdik. Galatasaray olarak Avrupa'da oynadığımız oyunla dünya futboluna Türkiye'de nasıl oyun oynandığını gösterdik. Benim Galatasaray teknik direktörü olan hedefimiz üzerimdeki sorumluluğa en iyi şekilde hizmet etmek. Beni övmeleri için ekstra bir şey de yapmıyorum. En önemli bence şey sahadaki yaptıklarınız. Bunlar daha uzun vadeli. Hem Galatasaray hem Türk futbolu için neler yapabileceğimizi düşünmek gerekiyor. İyi niyetle çalışıyoruz Allah da bunun karşılığını veriyor. Burada hepimizi saygı istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"ZİYECH, GALATASARAY'DA MUTLU"

Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten Buruk, "En son Afrika Kupası kampına giderken de hafif sakatlığı vardı, tedavisi devam ediyor, antrenmanlara başlamadı. Menajeri bununla ilgili de Ziyech'in Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi. Futbolda ne olacağı belli olmaz. Transfer başladıktan sonra ona gelen teklif olur, bizim düşüncemiz olur, onun düşüncesi olur, genel olarak bütün oyuncuların tamamından mutluyum. Transfer döneminde ayrılmak isteyen olabilir, kalmak isteyen olabilir. Zieych takımla olan ilişkisi olumlu" dedi.

"ICARDİ'Yİ ORTAK KARARLA BİRKAÇ HAFTA DİNLENDİRECEĞİZ"

Mauro Icardi'nin durumuyla çıkan haberlerle ilgili olarak ise sarı-kırmızıların teknik direktörü, "Spekülasyon hep olacak. Yarış var, yarış içerisinde takımlar bu iddiaları ortaya atacaklar. Bunlar ufak hesaplar ama yapılıyor. Bu ufak hesapların içerisinde olmamak lazım. Süper Kupa öncesi düşüncemiz, Mauro'nun orada oynaması, belki bir operasyon da olabilir mi olmaz mı diye düşünüyorduk. O maçta da belki maske ile yer almasını düşünüyorduk. Tedavisine operasyon olmadan devam etmeye karar verdik. Yüzünde kırık var. Fenerbahçe maçın aldığı darbeler, yumruk yedi, direğe doğru itildi, rakibin ayağının altında kaldı istemeden. Orada yüzüne, burnuna birçok yerine darbe aldı. Biz bunu ayağıyla da birleştirdik. Uzun zamandır iğne ile oynadı. Kendi istediği de verimi de veremedi. Biz uzun zamandır ne zamandır ne zaman onun iyileşmesi için düşünürken, yüzündeki sakatlıkla birleştirdik. Sağlık ekibimiz, Icardi ve ben konuştuk. Yüzündeki riskin azalması, oynadığı takdirde daha kötü bir şey de olabilir, alacağı darbeye göre görme kaybına da yol açabilir. Bir süre dinlendirip, ondan sonra bizle beraber olacak. Mauro oynamak ve takıma katkı vermek istiyor. Ortak kararla birkaç hafta dinlendireceğiz. Ondan sonra bomba gibi başlayıp, sezona sonun kadar Galatasaray'ın başarısı için önemli bir katkı sağlayacak" diyerek sözlerini tamamladı.