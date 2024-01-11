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Giriş Tarihi: 11.1.2024 22:00

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi resmen duyurdu! İşte sözleşme detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Leonardo Bonucci’yi resmen duyurdu! İşte sözleşme detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, son olarak Union Berlin forması giyen tecrübeli stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İşte sözleşmenin detayları...

Fenerbahçe, 36 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi resmen açıkladı.

Bonucci için yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı. Tecrübeli stoper 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Ali Y. Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Simla Türker Bayazıt, Selahattin Baki, Sportif Direktörümüz Mario Branco ve Sportif Direktör Yardımcımız Okan Özkan da yer aldı.

Leonardo Bonucci'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz."

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Son dakika haberi: Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi resmen duyurdu! İşte sözleşme detayları...
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