Galatasaray’a geri dönen Berkan Kutlu: En çok Sacha Boey’u özledim

Galatasaray'dan sezon başında Genoa'ya kiralanan ancak devre arasında Sarı-Kırmızılı takıma geri dönen Berkan Kutlu, kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyum. Özlemişim Florya'yı. 2 yıl çok şey yaşadım burada. Biraz özlemiştim, geri döndüğüm için çok mutluyum. Çok farklı bir duyguymuş takımın biraz dışında olmak. Atmosfer, maç saatine yaklaşınca o kadroları izlemek... Eski taraftarlık duygularını bir nebze olsa da yaşadım. Çok şey özledim. Stadı, atmosferi, kazanmayı, Galatasaray'da kazandığınızda gerçekten çok güzel bir şey. Kazanmak zaten işin özü ve Galatasaray'ın kültürü. Hedefi farklı bir kulüpteydim. Ama burada kazanma kültürünü ve Galatasaray'ın ne kadar kazanma isteğini olduğunu... Kazanmayı da özledim çok."

"EN ÇOK SACHA BOEY'U ÖZLEDİM"

- En çok kimi özledin?

"Soru çok basit, cevabı da çok sabit galiba, Sacha Boey'u. Biz zaten iletişim halindeydik. Biraz biliyordu geleceğimi, ne zaman geleceğimi tam bilmiyordu. Onun için de güzel bir sürpriz oldu. Beraberiz yine. Çok destek oldu bana. Yurt dışındayken hep aradı, sordu. Zaten biz burada Galatasaray sayesinde hayatımız boyunca unutamayacağımız bir arkadaşlığımız var.Bu hayat içinde de devam ediyor. Onun için de çok mutluyum."

- Antrenman için Florya'ya gelince ne hissettin?

"Değişik hissettim. Evim, o rutinim daha tam alışamadım. Yeni bir hikayenin başlangıcı benim için. Dışarıda olmak ve içeride olmak çok farklı. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Katkı ve fayda sağlamak istiyorum. İnşallah hedeflerimize ulaşırız."

"18 NUMARANIN SIRRI"

- Neden 18 numara?

"18 numaranın hikayesi bir farklı. Amatörde çıkış yapmaya başladığım sezon 18 numarayı seçmiştim. Sion'da da 18 giyiyordum. İlk numaram olduğu için benim için yeri çok farklı. Profesyonle geçince, Sion'un malzemecisi bana 22'yi verdi, öyle devam etmek istedim. Ama şu anda kendi seçtiğim numarayı bir daha giyiyorum. İkincisi de Bafe var. Bafe bana çok yardımcı oldu. Futbol hayatıma katkısı büyük. Ona da söyledim, o da çok mutlu oldu. İnşallah onun gibi şampiyonluk kazanıp bu kulüpte iz bırakırım."