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Giriş Tarihi: 14.1.2024 15:40

Manisa FK, Kocaelispor'u eli boş gönderdi

AA
Manisa FK, Kocaelispor’u eli boş gönderdi

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Manisa FK 2 - 1 Kocaelispor

Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Abdülhamit Söyler, Onur Gülter

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Sertan Taşqın, Muhammet Ensar Akgün, Graovac, Alberk Koç, Bekir Karadeniz (Dk. 77 Korenica), Oğuz Gürbulak (Dk. 90+1 Doğukan Emeksiz), Burak Altıparmak, Diallo (Dk. 68 Mary), Topalli, Sandro Lima (Dk. 90+1 Domgjonas)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 75 Cem Ekinci), Vukovic, Barış Alıcı (Dk. 67 Amaral), Candeias, Beridze (Dk. 75 Kouakou), Tanque

Goller: Dk. 19 Diallo, Dk. 50 Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Dk. 23 Barış Alıcı (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 61 Oğuz Gürbulak, Dk. 79 Mary, Dk. 84 Topalli, Dk. 87 Muhammed Alperen Uysal (Manisa FK), Dk. 62 Vukovic, Dk. 82 Yusuf Cihat Çelik (Yedek kulübesinde), Dk. 89 Atila Turan (Kocaelispor)

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Manisa FK, Kocaelispor'u eli boş gönderdi
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