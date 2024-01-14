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Giriş Tarihi: 14.1.2024 18:12

Samsunspor, sahasında Sivasspor'u 2 golle yendi

Samsunspor, sahasında Sivasspor’u 2 golle yendi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Markus Gisdol'un ekibi Samsunspor ile Bülent Uygun'un yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Markus Gisdol'un ekibi Samsunspor ile Bülent Uygun'un yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Samsunspor 2-0 kazanırken goller; 4. dakikada Rick van Drongelen ve 36. dakikada Carlo Holse'den geldi.

Sivasspor'da Fode Koita 60 dakikada direkt kırmızı kartla, Samsunspor'da ise Landry Dimata 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte iç sahada oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik çıkaran Samsunspor puanını 21'e yükseltirken, Sivasspor 25 puanda kaldı.

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Samsunspor, sahasında Sivasspor'u 2 golle yendi
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