Beşiktaş’ta orta sahaya yeni aday: Bartosz Slisz

Yeni teknik direktörüne kavuşan Beşiktaş, Fernando Santos'un raporu doğrultusunda çalışmalara başladı. Jean Onana'nın Fransa Lig 1 ekibi Marsilya'ya kiralanmasının ardından ön libero hattında görev yapan Amir Hadziahmetovic'in de sakatlığı sebebiyle sezonu kapatması sonrasında orta sahaya takviye için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

WILLIAM CARVALHO ADAYLAR ARASINDA

Bu doğrultuda İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen 31 yaşındaki Portekizli ön libero William Carvalho'yu kadrosuna katmak için yaptığı temaslarda büyük mesafe kat eden yönetim, deneyimli ismi bonservisiyle kadrosuna bağlamak istiyor. Bu transferin yakın süreçte resmiyet kazanması planlanıyor.

SANCHES DE GÜNDEMDE

Beşiktaş'ta orta saha hattı için İtalyan ekibi Roma'da kiralık olarak forma giyen PSG'li futbolcu Renato Sanches de gündeme gelmişti. Kara Kartal, Serie A temsilcisinin erkenden yollarını ayırma kararı aldığı oyuncuyu değerlendirme aşamasında.

LİSTEYE YENİ İSİM SLISZ

Siyah-Beyazlılar'ın Fernando Santos'un yakından tanıdığı Polonyalı ön libero Bartosz Slisz'i de transfer listesine eklediği bildirildi. Polonya Ligi ekiplerinden Legia Varşova'da forma giyen 24 yaşındaki ön liberonun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Kulübüyle bu sezon 33 maça çıkan Slisz, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. (Fanatik)