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Giriş Tarihi: 17.1.2024 09:05

Ertuğrul Doğan: Bu transferlere herkes şaşıracak

YUNUS EMRE SEL
Ertuğrul Doğan: Bu transferlere herkes şaşıracak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, taraftarları coşturacak bir açıklama yaptı. Bir stoper ve bir orta saha takviyesi için uğraştıklarını söyleyen Doğan, duyanların ‘Yapma ya! Nasıl aldılar bunları?’ diyeceği çapta isimleri getireceklerini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, YouTube kanalı Sporstube'a konuk oldu. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Doğan, çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yapılacak takviyeler konusunda görüştüklerini kaydeden Başkan, "Şu anda hocamızın tespit ettiği iki oyuncu oldu. İkisiyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Genç oyuncular da alacağız, çünkü maddi boyutu var. Geliştirip satabileceğimiz oyuncular da alacağız. Para kazanmamız gerekiyor" dedi.

"SIRADAN FUTBOLCULARI KADROYA KATMAYACAĞIZ"
Görüşülen iki oyuncudan birinin stoper, diğerinin ise orta saha oyuncusu olduğunu ifade eden Doğan, yapılacak transferleri kimsenin tartışamayacağını belirterek, "Herkesin duyduğunda, 'Yapma ya! Nasıl aldı bu oyuncuları?' diyeceği çapta isimler gelecek" diye konuştu.

Doğan, bu tarz futbolcuların dışında transfer yapmayacaklarını da sözlerine ekledi.

"SADECE HAKEMLER DEĞİŞMİYOR"
Hakemlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Başkanı, "Türk futbolunda her şey değişiyor, sadece hakemler değişmiyor. Ben işlerini iyi yaptıklarını düşünmüyorum. İnsan hata yapar; ama belli başlı hatalar aynı hakemler tarafından yapılınca insanın aklına başka şeyler geliyor" ifadelerini kullandı.

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Ertuğrul Doğan: Bu transferlere herkes şaşıracak
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