Gökhan Zan depremzedelere hakaret eden Murat Tanış’a isyan etti: Allah seni kahretsin

Yakın zamanda İYİ Parti'den istifa eden eski milli futbolcu Gökhan Zan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Hatayspor-Sakaryaspor maçının ardından yaşananlara isyan etti. Mersinspor'un tribün lideri Murat Tanış'ın Hataysporlu taraftarlara "Allah belanızı versin sizin. Allah sizi bilerek depremzede yapıyor, O........" dediği skandal videoyu paylaşan Zan, şu ifadeleri kullandı:
"SİZ HATAYLILARDAN NE İSTİYORSUNUZ?"
"Murat Tanış, Allah senin belanı versin! Sözün bittiği, insanlığın bittiği, vicdanın bittiği bir güne şahit olduk. Ne söylesem, ne yazsam duygularımı anlatmaya yetmeyecek, yetmiyor da!
Mersinspor tribün lideri Murat Tanış Efendi sözüm sana, senin gibileredir;
Siz Hataylılardan ne istiyorsunuz? Şu görüntüler elime ulaştığında nefesim daraldı, elim ayağım titredi.
Hatay ve Hataylılar olarak, şeytanın yeryüzünde vücut bulmuş haliyle tanıştık, tanıştı onlarca kardeşim.
"HİÇ Mİ UTANMAN YOK BE ADAM SENİN!"
Dün Mersin'de, Hatayspor-Sakaryaspor arasında bir maç oynandı. Ben de elimden geldiğince takip etmeye çalıştım. Bunca yıl spor ve sporun birleştirici gücüne defalarca şahitlik etmiş biri olarak, belki de ilk defa kötü insan, vicdansız insan, ahlaksız insan, nasıl olur ilk kez öğrendim, öğrendik. Hataylı birçok kardeşimle beraber, üzülüp kahrolduk, isyan ettik. Mersinspor'un tribün lideri Murat Tanış, sana sesleniyorum; Sen hizaya gel, haddini bil, edebini bil! Sen kim oluyorsun da, deprem gibi ağır bir felaketle sınanmış Hataylı taraftarlara, hakaret ve küfür ediyorsun? Bu biçare insanlara ağzına geleni nasıl sayıyorsun? Hiç mi utanman yok be adam senin? Belki bir umut bir şeylere tutunmaya çalışan bu insanlara umut olmak yerine etmediğiniz küfür, yapmadığınız ahlaksızlık, söylemediğiniz kötü söz kalmamış. Ne Belediye Başkanı, ne bir Hatayspor yöneticisi ne de tek bir yetkili ağzını açıp tek laf etmemiş, bu insanların hakkını savunup yanında olmamış, elini taşın altına koymamış. Kendi koltuk sevdanızdan sıyrılıp birlik olma zamanında Hataylı sporseverleri yok saydınız. Utanmadan "Allah sizi depremzede yapıyor, O........" diyenleri görmediniz, duymadınız!
"ALLAH KAHRETSİN SENİ!"
Bana bak Murat Tanış, sen Hatay'a da Hataylılara da kurban ol. Belki bir umuda sığınıp şehrinize misafir gelen depremzede insanlara hakaretler saydığınız, küfürlerinizle bela okudunuz ya, işte o insanları el üstünde tutman gerekirken, sen kalplerini yerle bir etmişsin. Ben sana ne deyim, ne söyleyim bilemedim. İnsanlığı, sevmeyi, vicdanı bilmeyen adama bunları ben nasıl anlatayım? Depremle sınanmış acılı yüreklere, bir nebze mutluluğu çok görmeye, bir felakette senin yaşatmaya ne hakkın vardı? Allah seni bildiği gibi yapsın. Allahın gazabı üzerinde olsun, Allah kahretsin seni. İnsan olmayana, insanlıktan nasiplenmeyene, kalbinde zerre insanlık olmayana, İNSANLIĞI ben nasıl anlatayım??? Senin adına ben utandım, ben kahroldum, Hataylılar kahroldu.