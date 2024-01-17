Gökhan Zan depremzedelere hakaret eden Murat Tanış’a isyan etti: Allah seni kahretsin

Yakın zamanda İYİ Parti'den istifa eden eski milli futbolcu Gökhan Zan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Hatayspor-Sakaryaspor maçının ardından yaşananlara isyan etti. Mersinspor'un tribün lideri Murat Tanış'ın Hataysporlu taraftarlara "Allah belanızı versin sizin. Allah sizi bilerek depremzede yapıyor, O........" dediği skandal videoyu paylaşan Zan, şu ifadeleri kullandı:

"SİZ HATAYLILARDAN NE İSTİYORSUNUZ?"

"Murat Tanış, Allah senin belanı versin! Sözün bittiği, insanlığın bittiği, vicdanın bittiği bir güne şahit olduk. Ne söylesem, ne yazsam duygularımı anlatmaya yetmeyecek, yetmiyor da!

Mersinspor tribün lideri Murat Tanış Efendi sözüm sana, senin gibileredir;

Siz Hataylılardan ne istiyorsunuz? Şu görüntüler elime ulaştığında nefesim daraldı, elim ayağım titredi.

Hatay ve Hataylılar olarak, şeytanın yeryüzünde vücut bulmuş haliyle tanıştık, tanıştı onlarca kardeşim.