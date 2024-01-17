SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek için karar verildi

Yıldızı Jorge Jesus döneminde parlayan İsmail Yüksek, gelen tekliflere rağmen geçtiğimiz sezon F.Bahçe ile sözleşmesini uzatmıştı. Avrupa hayali olan 24 yaşındaki futbolcuyla Lyon ciddi şekilde ilgileniyor.

Krunic için girdiği yarışı Sarı-Lacivertlilere kaybeden Fransız temsilcisi, İsmail'i kadrosuna katabilmek adına ciddi bir teklifle geldi. Lyon, 8 milyon Euro bonservis bedeli artı 4 milyon Euro bonus önerdi.

65 BİN EURO'YA GÖLCÜK'TEN ALMIŞLARDI

Mukavelesini yenilerken İsmail Yüksek'e, "Avrupa ligleri sana açık, gitmek istediğinde kolaylık sağlayacağız" sözü veren yönetim, Fransızların teklifini değerlendirmeye aldı. Oyuncunun da kariyerini Lyon'da sürdürmek istediği öğrenilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin birkaç gün içinde sonuçlanması ve karşılıklı imzaların atılması bekleniyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde, oyuncuyu 2020 yılında Gölcükspor'dan 65 bin Euro karşılığında kadrosuna katan Fenerbahçe çok büyük bir gelir elde etmiş olacak.

