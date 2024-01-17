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Giriş Tarihi: 17.1.2024 09:07

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: En zararlı çalım! Zaha, Tete ve Halil Dervişoğlu...

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: En zararlı çalım! Zaha, Tete ve Halil Dervişoğlu...

Fenerbahçe imzaya hazırlanırken Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Zaha ve Tete hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş’ın kapısından döndürülen Halil Dervişoğlu ise ligde sıfır çekmeye devam etti.

Haftalar geçse de Aslan'ın yeni transferleri bir türlü beklenen katkıyı veremiyor… Geçen sezon transferde nokta atışı takviyeler yaparak şampiyon olan Galatasaray, bu kez beklediği verimi alamadı. Sarı-kırmızılıların ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarının sahada karşılığı olmadı.

Fenerbahçe'nin elinden kapılan Zaha ve Tete hayal kırıklığı yarattı. Kerem Aktürkoğlu ve İcardi'nin olmadığı Kayserispor maçında Tete oyundan alınırken protesto edildi, Zaha'ya sosyal medyada eleştiri yağdı. G.Saray'ın ilk olarak ilgilendiği Fred ve Szymanski'yi kapan Fenerbahçe ise hem bu iki oyuncudan maksimum katkıyı aldı hem de rakibinin güçlenmesini engelledi.

Transfer döneminde Beşiktaş yerine son anda Galatasaray'a gelen Halil de beklentileri karşılamadı. 3 maçtır forvet oynayan 24 yaşındaki oyuncu, gol atamadı. Halil'i almayan Beşiktaş'ın altyapısından çıkardığı Semih Kılıçsoy ise herkesin beğenisini kazandı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: En zararlı çalım! Zaha, Tete ve Halil Dervişoğlu...
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