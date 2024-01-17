SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kavuşma günü geldi! Icardi idmana çıkıyor

Galatasaray, uzun zamandır yolunu gözlediği Mauro İcardi'ye nihayet kavuşuyor. Fenerbahçe maçında yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli forvetin bir süre dinlendirilmesine karar verilmişti.
Bu süreci eşi Wanda Nara ile birlikte Güney Amerika'da tatil yaparak geçiren İcardi'nin son durağı Brezilya olmuştu. 30 yaşındaki futbolcu, bugün Türkiye'ye dönecek ve akşam gerçekleştirilecek antrenmanda takımla birlikte çalışacak. Yıldız oyuncu, Pazar günü oynanacak Trabzonspor mücadelesinin kadrosunda olacak.