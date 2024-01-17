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Giriş Tarihi: 17.1.2024 09:15 Son Güncelleme: 17.1.2024 09:43

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Bir garip Onuachu hikayesi! Umar Sadiq kadroda

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Bir garip Onuachu hikayesi! Umar Sadiq kadroda

Sakatlığı sebebiyle Nijerya Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı açıklanan Umar Sadiq, Real Sociedad'ın Osasuna ile oynayacağı kupa maçının kadrosuna alındı. Umar Sadiq'in yerine Nijerya Millİ Takım kadrosuna Trabzonsporlu Paul Onuachu çağrılmıştı.

Real Sociedad'da forma giyen Nijeryalı forvet Umar Sadiq, sakatlığı sebebiyle Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı. 26 yaşındaki futbolcunun yerine Afrika Uluslar Kupası kadrosuna Trabzonspor'dan Paul Onuachu dahil edilmişti.

Ancak dün akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleşti. Sakat olduğu söylenen Umar Sadiq, Real Sociedad'ın bugün İspanya Kral Kupası'nda Osasuna ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı. Bu duruma Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. "Madem sakat değildi, neden bizim forvetimiz boşu boşuna Afrika Kupası'na gitti" yorumları yapıldı.

AVCI'NIN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor ile deplasmanda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Umut Bozok iki aydır ortada yok, umarım yakın zamanda aramıza katılır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamadan sonra çok uzun zamandır sakatlığı nedeniyle takımdan uzak olan Umut, antrenmana çıktı. Düz koşu yapan 27 yaşındaki santrforun, hafta sonunda oynanacak olan Galatasaray karşılaşmasına kadar fiziksel olarak eksiklerini kapatması bekleniyor. Özellikle Onuachu'nun Afrika Kupası'na gitmesi sonrası ön tarafta sıkıntı yaşayan Avcı, Umut'un durumunu yakından takip ediyor.

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