SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Bir garip Onuachu hikayesi! Umar Sadiq kadroda

AVCI'NIN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor ile deplasmanda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Umut Bozok iki aydır ortada yok, umarım yakın zamanda aramıza katılır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamadan sonra çok uzun zamandır sakatlığı nedeniyle takımdan uzak olan Umut, antrenmana çıktı. Düz koşu yapan 27 yaşındaki santrforun, hafta sonunda oynanacak olan Galatasaray karşılaşmasına kadar fiziksel olarak eksiklerini kapatması bekleniyor. Özellikle Onuachu'nun Afrika Kupası'na gitmesi sonrası ön tarafta sıkıntı yaşayan Avcı, Umut'un durumunu yakından takip ediyor.