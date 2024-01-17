Yalçın Koşukavak: Taktik açıdan çok doyurucu bir maçtı, oyundan keyif aldım

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Boluspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 1-0'lık skorla mağlup oldu ve elendi. Müsabakanın ardından Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası maçlarının takımın dengesini görmek adına önemli olduğunu aktaran Koşukavak, "Ziraat Türkiye Kupası'nın bizim gibi takımlar için önemsediğim tarafı oyun kalitesi olan ve oyunu doğru oynamaya çalışan takımlara karşı deneyim kazanıyoruz. 4 ay önce göreve geldiğimde takımın 2 puanı vardı, şu an 23 puanla lige devam ediyoruz ve bir oyun modeli yerleştirmeye çalışıyoruz. Genç oyuncularımız var. Oyun kalitesi yüksek takıma karşı nasıl savunma yapılır ve nasıl karşılanır bu konuda memnunum. Her geçen gün daha iyi olacağını düşünüyorum. Taktik açıdan çok doyurucu bir maçtı. Oyundan keyif aldım, Başakşehir'i tebrik ederim" ifadelerini kullandı.



"BİRÇOK BORÇ TEMİZLENDİ, BOLUSPOR'DA DERİN İŞLER YAPIYORUZ"

Boluspor'un hedeflerinin sorulması üzerine Yalçın Koşukavak, "Boluspor'un geçmişten gelen ekonomik sıkıntıları var. Başkanımız bu konuyla ilgileniyor. Birçok borç temizlendi, Boluspor'da derin işler yapıyoruz. 31 yıldır Süper Lig'e çıkmamış, geçmişinde önemli oyuncular çıkarmış, böyle bir hedefimiz var. Şu an 23 puanımız var, aşağıya da play-off hattına da yakınız. Play-off oynamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gelecek sezon oyun tüm hatlarını iyi oynayan bir takım oluşturmak için genç oyuncularla güçlü bir oyun hedefimiz var" şeklinde konuştu.



"JEHEZKEL'İN HAREKETİNİ GÖRÜNCE RAHATSIZ OLDUM, HOŞ BULMUYORUM"

Geçtiğimiz günlerde İsrailli futbolcular Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'in yaptıkları paylaşımlarla ilgili düşüncelerinin sorulmasına Koşukavak, "Oyuncuların kimlikleri var, futbolcusunuz, o ülke vatandaşı olabilirsiniz. Ülkenizin yaptıklarının arkasında da durabilirsiniz. Bizim ülkemizde, bizim basınımızı, canlı yayınlanan maçta böyle bir haklarının olmadığını düşünüyorum. Bunun Müslüman olmakla ya da ırkla ilgisi yok. Çocuklar ölüyor. Bütün dünya hassasiyet gösteriyor. Doğru bulmuyorum. Bir Türk oyuncu İsrail'de tam tersini yapsaydı nasıl tepki alırdı? Bizler örnek olan insanlarız, yaptıklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Görünce rahatsız olmuştum, hoş bulmuyorum. Kulüplerin de TFF'nin de duruma duyarsız kalmadığını gördüm. Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada işinizi yapıyorsanız hassas davranmak zorundasınız. En azından canlı yayınlanan bir maçta sizleri de mesaj olarak kullanılmasından rahatsız oldum" diye cevap verdi.