Bursaspor’un puanı resmen silindi

Bursaspor'un puan silme cezası resmileşti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, yeşil-beyazlı kulübün yaptığı itiraz sonrası yaptığı inceleme üzerine açıklama yayımladı. Tahkim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda Kulüp Lisans Kurulu'nun Bursaspor'a verdiği 3 puan silme cezasını onadı.

14 puanı bulunan Bursaspor'un puanı böylece 11'e düşecek ve ligde son sıraya gerilecek. Tahkim Kurulu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bursa Spor Kulübü Derneği'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 30.11.2023 tarihli E.2023/159 - K.2023/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 12.01.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

6 FUTBOLCU PROFESYONEL OLDU

Bu arada Bursaspor, genç futbolcuları; Emre Işık, Arda Ahmet Güneş, Adem Önler, Yunus Emre Bilgin, Adem Geldi ve Eray Duman ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Bursaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, altyapısında yetişen Emre Işık, Arda Ahmet Güneş, Adem Önler, Yunus Emre Bilgin, Adem Geldi ve Eray Duman ile profesyonel sözleşme imzaladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen imza törenine 2. Başkanımız Metin Genç, Gençlik Geliştirme Kurulu Başkanımız Mesut Uçaner, futbolcularımız ve aileleri katıldı. Kendi yaş kategorilerinde milli formayı gururla temsil eden futbolcularımıza yeşil-beyazlı forma altında başarılı yıllar geçirmesini dileriz."