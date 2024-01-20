Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bursaspor’un puanı resmen silindi
Giriş Tarihi: 20.1.2024 13:50

Bursaspor’un puanı resmen silindi

İHA
Bursaspor’un puanı resmen silindi

Bursaspor Kulübü’nün, aldığı 3 puan silme cezasına karşı yaptığı itiraz reddedildi ve bugün itibariyle Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre karar onandı. Yeşil-beyazlıların 14 puanı 11’e düşecek.

Bursaspor'un puan silme cezası resmileşti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, yeşil-beyazlı kulübün yaptığı itiraz sonrası yaptığı inceleme üzerine açıklama yayımladı. Tahkim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda Kulüp Lisans Kurulu'nun Bursaspor'a verdiği 3 puan silme cezasını onadı.

14 puanı bulunan Bursaspor'un puanı böylece 11'e düşecek ve ligde son sıraya gerilecek. Tahkim Kurulu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bursa Spor Kulübü Derneği'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 30.11.2023 tarihli E.2023/159 - K.2023/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 12.01.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

6 FUTBOLCU PROFESYONEL OLDU
Bu arada Bursaspor, genç futbolcuları; Emre Işık, Arda Ahmet Güneş, Adem Önler, Yunus Emre Bilgin, Adem Geldi ve Eray Duman ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Bursaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, altyapısında yetişen Emre Işık, Arda Ahmet Güneş, Adem Önler, Yunus Emre Bilgin, Adem Geldi ve Eray Duman ile profesyonel sözleşme imzaladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen imza törenine 2. Başkanımız Metin Genç, Gençlik Geliştirme Kurulu Başkanımız Mesut Uçaner, futbolcularımız ve aileleri katıldı. Kendi yaş kategorilerinde milli formayı gururla temsil eden futbolcularımıza yeşil-beyazlı forma altında başarılı yıllar geçirmesini dileriz."

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan Büyükçekmece'deki alçak saldırıya tepki: Ey CHP gidecek yeriniz yok!
SON DAKİKA | İsrail Şam'da İran karargahını vurdu! Çok sayıda ölü var
İran’ın Pakistan saçmalığı
Atatürk demek...
AK Parti adaylarının ortak şifresi
Son dakika: Türk donanmasında gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Hedef savunmada tam bağımsızlık
Haaretz gazetesinde çarpıcı itiraf: İsrail Gazze'de batağa saplandı
AK Parti ve İYİ Parti’nin sertleşen dilinin CHP’ye maliyeti
Haftanın notları: Gri alanlarda vurulup düşüyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor’un puanı resmen silindi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA