Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK yenişemedi

Stat: Aktepe
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Kadir Beyaz, Mehmet Sıraç Akpınar
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Arda Şengül (Dk. 72 Ahmet Kesim), Alihan Kubalas, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Mara (Dk. 80 Koray Kılınç), Selim Ilgaz (Dk. 46 Ahmet Yazar), Bardhi (Dk. 68 Şahverdi Çetin), Camara (Dk. 68 Melih İnan), Dembele
Manisa FK: Alperen Uysal, Sertan Taşqın, Graovac, Muhammet Ensar Akgün, Alberk Koç, Bekir Karadeniz (Dk. 60 Dokanovic), Burak Altıparmak, Oğuz Gürbulak (Dk. 83 Doğukan Emeksiz), Diallo (Dk. 60 John Mary), Topalli (Dk. 87 Korenica), Lima
Goller: Dk. 4 Mara (Ankara Keçiörengücü), Dk. 33 Oğuz Gürbulak (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 65 Topalli, Dk. 75 Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Dk. 79 Şahverdi Çetin (Ankara Keçiörengücü)