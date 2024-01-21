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Giriş Tarihi: 21.1.2024 15:44

Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK yenişemedi

AA
Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Ankara Keçiörengücü 1 - 1 Manisa FK

Stat: Aktepe
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Kadir Beyaz, Mehmet Sıraç Akpınar

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Arda Şengül (Dk. 72 Ahmet Kesim), Alihan Kubalas, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Mara (Dk. 80 Koray Kılınç), Selim Ilgaz (Dk. 46 Ahmet Yazar), Bardhi (Dk. 68 Şahverdi Çetin), Camara (Dk. 68 Melih İnan), Dembele
Manisa FK: Alperen Uysal, Sertan Taşqın, Graovac, Muhammet Ensar Akgün, Alberk Koç, Bekir Karadeniz (Dk. 60 Dokanovic), Burak Altıparmak, Oğuz Gürbulak (Dk. 83 Doğukan Emeksiz), Diallo (Dk. 60 John Mary), Topalli (Dk. 87 Korenica), Lima

Goller: Dk. 4 Mara (Ankara Keçiörengücü), Dk. 33 Oğuz Gürbulak (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 65 Topalli, Dk. 75 Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Dk. 79 Şahverdi Çetin (Ankara Keçiörengücü)

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Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK yenişemedi
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