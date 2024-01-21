Beşiktaş’ın istediği Renato Sanches’e Olympiakos kancası

Teknik direktör Fernando Santos'un göreve geldiğinden bu yana Beşiktaş'ın transfer gündeminde ilk sırada yer alan yıldız isimle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kiralık olarak İtalya'da oynayan Yerry Mina'yı gündemine alan Kartal, 26 yaşındaki futbolcudan olumlu dönüş aldı. Yıldız isim, Beşiktaş forması giymek için yeşil ışık yaktı. Başarılı oyuncu, Fernando Santos'la çalışmak istediğini vurguladı. Ancak, bu transfere yönelik sürpriz bir takımdan beklenmeyen atak geldi.

Siyah-Beyazlılar, sezon başında katıldığı İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan ayrılığa hazırlanan Yerry Mina'yı da listesinde tutmaya devam ediyor. İlk etapta stopere 1 hamle yapmayı planlasa da Daniel Amartey'i de yollama ihtimali bulunması sebebiyle hazırlıklı davranan Kara Kartal, Kolombiyalı savunmacıyı stoper hamlesinde listesinde tutuyor. Mina'yla İspanya La Liga ekiplerinin de ilgilendiği bildirildi. Teknik direktör Fernando Santos'un önceliği stoper ve 6 numara takviyesi... Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, savunmada hızlı hamleli, lider bir oyuncu arıyor. Kartal, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın stoperi Jamaal Lascelles için temaslarını sürdürüyor. Lascelles'in kontratının sezon sezonda bitmesi, Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Bu sezon 22 maça çıkan ve 1 gol atan 30 yaşındaki Jamaal Lascelles'in daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

PSG'nin Roma'ya kiraladığı Renato Sanches'in İtalyan ekibinden ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Roma kulübü 26 yaşındaki Portekizli'yi, Fransız ekibi PSG'ye geri gönderecek. Sanches için Beşiktaş, yapılan temaslarda bir aşama kaydettiği dönemde Yunanistan'dan flaş bir hamle geldi. Sky Italia'nın haberine göre İtalyan ekibi Roma'da kiralık olarak forma terleten oyuncu ile Yunanistan ekibi Olympiakos da yakından ilgileniyor. Kartal, bu transferi yakın süreçte tamamlamayı amaçlıyor. (Sporx)

