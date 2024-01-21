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Giriş Tarihi: 21.1.2024 17:08

Marius Sumudica: Bugün sahada bir tane takım vardı

AA
Marius Sumudica: Bugün sahada bir tane takım vardı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 2- 2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün sahada bir tane takım vardı. O da benim takımım Gaziantep'ti. Sivas'tan daha iyiydik. Bugün aslında biz iki puanı kaybeden takımız. Daha iyi oynadık, istatistiklere baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Topla daha çok oynayan, oyunu kontrol eden takım sahada bizdik. Bu bizim ruhumuz, takımın ruhu bu, takımın mantalitesi bu, böyle devam edecek ve bu takım ligde kalacak" ifadelerini kullandı.

Bu arada Sumudica'nın, basın toplantısına geldiği esnada bazı basın mensupları maç sonrası yaptığı hareketlerden dolayı Rumen teknik adama tepki göstererek toplantıyı terk etti. Bir basın mensubu ise Sumudica'ya karşılaşma sırasında ve sonrasında yaptıklarının doğru olmadığını belirterek tepki gösterdi.

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Marius Sumudica: Bugün sahada bir tane takım vardı
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