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Giriş Tarihi: 21.1.2024 17:03

Sivas'ta basın mensuplarından Sumudica’ya protesto

İHA
Sivas’ta basın mensuplarından Sumudica’ya protesto

Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ardından basın mensupları, konuk ekibin teknik direktörü Marius Sumudica’nın basın toplantısını protesto ederek salondan ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'nın Sivasspor taraftarına ve futbolcularına yönelik hakareti ve el hareketleri nedeni ile basın mensupları protestoda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısı için salona gelen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica konuşmasına başlamadan önce, maçtaki durumu anlatan basın mensupları, toplantıyı protesto ederek salondan ayrıldı. Bunun üzerine Sumudica da şaşkınlığını gizleyemedi.

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Sivas'ta basın mensuplarından Sumudica’ya protesto
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