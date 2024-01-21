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Giriş Tarihi: 21.1.2024 19:49

Ziyech’in asisti galibiyete yetmedi

Ziyech’in asisti galibiyete yetmedi

Afrika Uluslar Kupası F Grubu 2’nci maçında Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1-1 berabere kaldı.

Afrika Uluslar Kupası F Grubu 2'nci maçında Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Laurent Pokou Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fas'ın golünü 6'ncı dakikada Hakimi'den geldi. Hakimi'nin golünde asisti yapan isim Galatasaraylı Hakim Ziyech oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne 1 puanı getiren golü ise 76'ncı dakikada Mvumpa kaydetti.

Öte yandan Galatasaraylı diğer bir oyuncu Cedric Bakambu, 42'nci dakikada bir penaltı atışından faydalanamadı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde mücadeleye 11'de başlayan Masuaku, 90 dakika görev yaparken, Bakumbu 52 dakika sahada kaldı. Fas'ta mücadeleye 11'de başlayan Hakim Ziyech ise 73 dakikada sahada kaldı. Ziyech, 73'üncü dakikada yerini Adli'ye bıraktı.

Bu sonuçla Fas puanını 4'e, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 2'ye yükseltti.

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Ziyech’in asisti galibiyete yetmedi
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