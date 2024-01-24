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Giriş Tarihi: 24.1.2024 11:31

GALATASARAY HABERİ: Carlos Soler için Campos bekleniyor

GALATASARAY HABERİ: Carlos Soler için Campos bekleniyor

Galatasaray, orta sahasını Paris Saint-Germain forması giyen Carlos Soler ile güçlendirmek istiyor.

Üç kulvarda birden yoluna devam eden Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sıklaştırdı. Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda başarıyı hedefleyen sarı-kırmızılı takımda öncelik orta sahada... Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın sakatlığı devam ederken kurmaylar, transferde rotayı Fransa'ya çevirdi. Cimbom, Paris Saint Germain forması giyen Carlos Soler'ı transfer etmek istiyor. Soler'in satın alma opsiyonuyla kiralanması gündemde. Fransız basını da Galatasaray'ın PSG ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Ayrıca haberde Fransız ekibinin futbol danışmanı Luis Campos'un iyi bir teklif gelmediği sürece bu transfer sıcak bakmadığı da ifade edildi. Soler bu sezon PSG formasını 17 kez giydi. Birçok mevkide oynayabilen 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Asıl pozisyonu merkez orta saha olan Soler, sağ bek ve sol bekte de forma şansı buldu. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol yıldızın, güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Galatasaray'ın kısa süre içinde Soler konusunda önemli adımlar atması bekleniyor. (Fotomaç)

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GALATASARAY HABERİ: Carlos Soler için Campos bekleniyor
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