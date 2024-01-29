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Giriş Tarihi: 29.1.2024 23:39

Barış Alper Yılmaz: "Kendimi hazır tutuyorum"

Barış Alper Yılmaz: Kendimi hazır tutuyorum

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK karşısında aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Milli futbolcu, RAMS Park'ta 2-1 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını dile getirerek, "Gol attığım için mutluyum ama önemli olan takım olarak kazanmamızdı. Arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada gerçekten çok iyi bir mücadele vardı. Maça göre oynadığım bölge değişiyor. Benim için bu durum önemli değil. Ben her zaman her pozisyonda oynayabilmek için kendimi hazır tutuyorum. Hangi bölgede oynadığımın önemi yok. Hocam bana nerede şans verirse versin elimden geldiğince takımıma katkı vermek istiyorum. Şu an yolun başındayız. İlerleyen süreçte neler olup biteceğini bilmiyoruz. Maçlara birer birer bakıyoruz. Bugün de kazanmak önemliydi." diye konuştu.

Barış Alper Yılmaz, kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirterek, "Farklı pozisyonlarda oynamak beni etkilemiyor. Ben bu kulübe hizmet etmek istiyorum. Galatasaray'a layık olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Son dönemde sergilediği başarılı performansla ismi transfer haberleriyle anılan Barış Alper Yılmaz, "Böyle haberler çıkıyor, mutlu oluyorum. Ama bunlar beni çok ilgilendirmiyor. Ben sadece kendime bakıyorum. Çok çalışıyorum. Özel bir ekiple çalışıyorum. Kendimi olabildiğince çok geliştirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Barış Alper Yılmaz: "Kendimi hazır tutuyorum"
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