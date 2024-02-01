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Giriş Tarihi: 1.2.2024 14:34

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Sao Paulo'dan James Rodriguez yalanlaması

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Sao Paulo’dan James Rodriguez yalanlaması

Sao Paulo Başkanı Julio Casares, James Rodriguez için çıkan Beşiktaş haberlerine dair açıklamalarda bulundu.

Brezilya basınına konuşan Casares, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Aslında bu haberler asılsız. Bizimle temasa geçilmedi" diyerek Beşiktaş iddialarını yanıtladı. Oyuncunun satılık olup olmadığı hakkında da konuşan Casares, "James Rodriguez bir Sao Paulo oyuncusu ve sözleşmesi var. Elbette bir teklif gelirse, her oyuncu gibi bir analiz yapılır ama hiçbir şey gelmedi" sözlerini sarf etti.

Globo'da yer alan haberde; siyah beyazlı kulübün, Sao Paulo forması giyen James Rodriguez'i gündemine aldığı ve 32 yaşındaki on numaranın Brezilya'da mutlu olmadığı, ayrılmak istediği yazılmıştı. James Rodriguez'in Sao Paulo ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Brezilya ekibinde 14 maçta forma giyen yıldız isim7 1 gol ve 3 asist yaptı.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Sao Paulo'dan James Rodriguez yalanlaması
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