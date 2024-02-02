Küme düşme korkusu Lyon’a en çok parayı harcattı

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) ara transfer dönemi sona erdi. Ligue 1'de bu sezon gösterdiği kötü performansla son sıralara demir atan Olimpik Lyon, kış transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.

Ligde yalnızca 4 galibiyet alabilen teknik direktör Pierre Sage yönetimindeki Lyon, kadrosuna takviye yapmak için kesenin ağzını açtı. 19 haftası geride kalan Ligue 1'de 16 puanla 16. sırada yer alan Lyon'un kasasından transfer ettiği veya kiraladığı 8 oyuncu için 50,13 milyon avro çıktı. Transfermarkt'ın verilerine göre Lyon, Malick Fofana için Gent'e 17, Gift Orban için yine Gent'e 12, Orel Mangala (kiralık) için Nottingham Forest'a 11,70, Adryelson için Botafogo'ya 3,58, Lucas Perri için yine Botafogo'ya 3,25, Nemanja Matic için de Rennes'e 2,60 milyon avro ödedi.

Ocak ayında en fazla para harcayan 10 kulüp arasında Ligue 1'den 4 takım yer alırken, Lyon'u 40'ar milyon avro harcamayla Barcelona ve PSG takip etti. Almanya'da ara transfere en çok bütçe ayıran takım Bayern Münih, İngiltere'de Crystal Palace, İtalya'da ise Napoli oldu.

Kulüp Ülke Harcama miktarı (avro) 1 Olimpik Lyon Fransa 50,13 milyon 2 Barcelona İspanya 40 milyon 3 PSG Fransa 40 milyon 4 Bayern Münih Almanya 30 milyon 5 Crystal Palace İngiltere 29,10 milyon 6 Rennes Fransa 26,50 milyon 7 Tottenham İngiltere 25 milyon 8 Leipzig Almanya 24 milyon 9 Olimpik Marsilya Fransa 22 milyon 10 Napoli İtalya 21 milyon

EN PAHALISI VITOR ROQUE

Kış döneminin en flaş transferine Atletico Paranaense'nin Brezilyalı forveti Vitor Roque'yi renklerine bağlayan Barcelona imza attı. Katalan ekibi, 18 yaşındaki oyuncu için 40 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Ara transferin en pahalı oyuncuları arasında tanıdık isimler de yer alırken, listenin ikinci sırası 30 milyon avro bedelle Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Sacha Boey'un oldu. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas da 24 milyon avroya Napoli'den Leipzig'e transfer olarak dikkati çekti.

2023-2024 kış transfer döneminin en pahalı 15 oyuncusu şöyle:

Futbolcu Eski takımı Yeni takımı Bonservis bedeli (avro) 1 Vitor Roque Atletico Paranaense Barcelona 40 milyon 2 Sacha Boey Galatasaray Bayern Münih 30 milyon 3 Radu Dragusin Genoa Tottenham 25 milyon 4 Eljif Elmas Napoli Leipzig 24 milyon 5 Renan Lodi Olimpik Marsilya Al-Hilal 23 milyon 6 Adam Wharton Blackburn Rovers Crystal Palace 21,10 milyon 7 Gabriel Moscardo Corinthians PSG 20 milyon 8 Lucas Beraldo Sao Paulo PSG 20 milyon 9 Arthur Vermeeren Antwerp Atletico Madrid 18 milyon 10 Marcos Leonardo Santos Benfica 18 milyon 11 Cyril Ngonge Hellas Verona Napoli 18 milyon 12 Malick Fofana Gent Olimpik Lyon 17 milyon 13 Luiz Henrique Real Betis Botafogo 16 milyon 14 Azor Matusiwa Reims Rennes 15,50 milyon 15 Artur Palmeiras Zenit 15 milyon

PREMIER LİG ZİRVEYİ LIGUE 1'E KAPTIRDI

Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, kış transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, bu sezon Ligue 1'e kaptırdı.

2022-2023 ara transfer döneminde 842,56 milyon avro harcayarak rekor kıran Premier Lig ekiplerinin kasasından bu sezon yalnızca 121,32 milyon avro çıktı. Ligue 1, 190,93 milyon avroluk bedelle Avrupa'da en çok harcama yapılan lig oldu. Listenin 3. sırasında ise 101,85 milyon avro ile Serie A yer aldı.

2023-2024 ara transfer döneminde Avrupa'da en fazla para harcanan ilk 5 lig şöyle: